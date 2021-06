Durch Schlaglöcher zum geheimen Ziel

2000 Kilometer auf Nebenstraßen und Schleichwegen quer durch Deutschland und das in nur fünf Tagen: Dieser Rallye-Herausforderung stellen sich jetzt zwei Teams aus Dolberg und Umgebung bei der „Pothole Rodeo Deutschland“ – „Pot­hole“ heißt Schlagloch. Aus Dolberg ist Lars Heuer mit seinem Team dabei. Ralf und Niklas Grundmann sitzen mit im Auto.

Etwas weiter die Werse stromauf, nämlich in Beckum, stellen sich Pascal Meyer und Copilotin Anna Tewes auf die Rallye ein. Los geht’s am kommenden Dienstag.

Mit alten Autos über „Backroads“

„Pothole Rodeo Deutschland“ ist eine Tour mit alten Autos, die der „Backroadclub“ veranstaltet. Das Motto ist Programm: „Alles außer Urlaub“. „Denn zugelassen sind nur Autos für 500 Euro, mit 50 PS – oder mit 500 000 Kilometern Laufleistung“, sagt Lars Heuer. Er hat einen betagten Audi 80 Kombi aufgetrieben. „Der hatte einen ganz ausgeprägten Frontschaden, war damit aber voll im Budget“, grinst der ehemalige Feuerwehrmann.

Das Team hat nicht an Ausrüstung gespart. Auf dem üppigen Dachgepäckträger findet sich sogar eine spezielle Kettensäge. „Damit wir nötigenfalls Kameraden aus ihren Autos holen können“, erklärt Lars Heuer.

Doch das ist nicht alles. Der ausladende Kofferraum beherbergt eine veritable Batteriebank für ausreichend Strom in jeder Straßen- und Lebenslage. „Da wir keine Ahnung haben, wo wir übernachten, hat meine Frau Sabrina uns ein Autozelt aus einem alten Vorzelt genäht“, sagt der Rallye-Kapitän.

Hilfe schon vorm Start: Lars Heuer übergibt Pascal Meyer eine nötige Funkantenne. Foto: Peter Schniederjürgen

Ein großes Autodachzelt thront schon auf dem Dach des Opel Vectra vom Beckumer „Team 93“. „Das verspricht einigen Komfort“, zwinkert Copilotin Anna Tewes. Mit ihrem Freund Pascal Meyer hat sie schon einige Rallye-Erfahrungen gesammelt. „Es ist eine tolle Sache und außerdem für einen guten Zweck“, führt die junge Frau aus. Denn mit den Einnahmen aus der Rallye soll eine Schule in Marokko gebaut werden. Davor liegen allerdings die 2000 Kilometer über Nebenstrecken und Schleichwege. Autobahnen und Navis sind tabu. Es zählt nicht die Geschwindigkeit, sondern das Ankommen.

Zugelassen sind nur zugelassen sind nur Autos für 500 Euro, mit 50 PS oder mit 500 000 Kilometern Laufleistung. Foto: Peter Schniederjürgen

Gestartet wird gemeinsam mit dem vergleichbaren Österreich-Rodeo an einem bis zum Abreisetag geheimen Ort. Dann geht’s in die verschiedenen Himmelsrichtungen. Auf dem Weg in den Norden werden Grenzerfahrungen gesammelt, denn da ist auch ein Schlenker nach Tschechien durchaus möglich – allerdings immer über Schotterstraßen und auch mal über eine historische Rennstrecke. In Berlin feiern die Teams – so Corona das erlaubt – eine Party, bevor es weiter an die Ostsee geht.

Sympathie von allen Seiten

Auf dem Weg werden zahllose namensgebende „Potholes“ durchfahren, bis das ebenfalls noch geheimen Ziel erreicht ist. Eines haben die beiden Teams schon sicher: die Sympathie, die ihnen für dieses verrückte Projekt entgegenschlägt, sagt Pascal Meyer: „Wir haben Sponsoren, die uns meist ungenannt helfen und mit uns fiebern.“