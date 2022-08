E-Rezept – alles andere als einfach

Wie schnell wird sich das rosa Rezept rar machen? In den Apotheken von Matthias Bußmann ist die technische Umstellung auf‘s E-Rezept abgeschlossen. Ahlens Ärztesprecher Dr. Thomas Mandelkow bremst. Hinzu kommen technische Probleme.

Die technischen Voraussetzungen sind in seinen Apotheken geschaffen.

E wie einfach? Nichts da! Bei der Installation der E-Rezept-App auf sein Smartphone stößt selbst Apotheker Matthias Bußmann an technische Grenzen. Bei ihm habe es noch nicht geklappt. Unterdessen stehen in seinen vier Filialen die Verbindungen für den Start des elektronischen Rezepts zum 1. September. Bußmanns Einschätzung – ernüchternd: „Noch nicht ausgegoren. Das Bundesgesundheitsministerium will das jetzt durchdrücken.“ Vieles könnte nach seiner Meinung flüssiger laufen. „Aber wir sind nicht locker genug.“