E-Rikscha tankt ihre Kraft aus der Sonne

Das sorgte in der Ahlener Innenstadt für Aufsehen: Eine Rikscha, die sich ihre Energie aus der Sonne holt und das Smartphone gleich mitversorgt.

Die E-Rikscha mit Solardach war ein echter Hingucker am Stand der Verbraucherzentrale: Hubertus Pieper, Evelyn Hillebrand, Klaudia Froede und Michaela Al-Chabi (v. l.) präsentierten es mit Mini-PV-Anlage.

Jeder kann mit der Nutzung und Produktion von Solarenergie dazu beitragen, die Energiesicherheit in Deutschland zu erhöhen. Darauf hat die Verbraucherzentrale (VZ) am Freitag mit einem Infostand auf dem Marienplatz unter dem Motto „Sonnenklar – Solarstrom nutzen, wie es für dich passt“ aufmerksam gemacht und einige Möglichkeiten aufgezeigt. Eine E-Rikscha, ausgestattet mit einem Solardach, zeigte eine außergewöhnliche Variante, was heute möglich ist.

Dass die Entwicklung zur Gewinnung von Solarstrom in den vergangenen Jahren stark vorangeschritten ist, steht für Energieberater Hubertus Pieper ohne Zweifel: „Es war mal die teuerste Energieform, jetzt gehört sie mit zu den günstigsten. Selbstproduzierter Solarstrom hilft, die eigene Stromrechnung zu reduzieren“. Sei es mit der Installation großer Photovoltaikanlagen (PV) auf dem Dach oder mit kleinen Stecker-Solar-Geräten, auch Mini-PV-Anlagen genannt, an der Balkonbrüstung. Letztere haben insbesondere in den vergangenen Monaten einen Schub bekommen (wir berichteten). Evelyn Hillebrand von der Düsseldorfer Zentrale der VZ hat da ihre eigenen Beobachtungen gemacht. Gerade ältere Menschen setzen sich damit auseinander. Die kleinen Geräte sind auch eine gute Alternative für Menschen, die zum Beispiel aus finanziellen Gründen keine großen PV-Anlagen installieren können.

Doch welche Möglichkeiten gibt es, beim Thema Energie zu handeln? Die Verbraucherzentrale hat dazu kostenlose Online-Seminare eingerichtet, die unter www.verbraucherzentrale.nrw/energie/energie-kompakt-72935 aufgerufen werden können. Hier werden in 60-minütigen Einzelseminaren die Themen Wärmepumpe, Heizungstausch, Photovoltaik und Energetische Sanierung aufgegriffen. Alternativ steht aber auch der örtliche Energieberater Hubertus Pieper unter

9 61 31 05 oder über eine E-Mail an ahlen.energie@verbraucherzentrale.nrw für Auskünfte bereit.

Dass das Interesse in der Bevölkerung groß ist, zeigt auch Klaudia Froede, Leiterin der Stabsstelle Klimaschutz bei der Stadt Ahlen, auf: „Unser Förderprogramm für Mini-PV-Anlagen war schnell ausgeschöpft“. 150 Personen haben davon profitiert, zurzeit sei eine Neuauflage in Überlegung. Froede verweist aber auch auf die Kompetenz der Verbraucherzentrale, Tipps für die Förderung von Bund und Land für PV-Anlagen zu geben, denn der Förderdschungel sei groß.

Mit einem Prototyp einer E-Rikscha sorgte die Verbraucherzentrale am, Freitag bei der Präsentation auf dem Marienplatz für Aufsehen. Mit der Gewinnung von Solarstrom vom Dach der Rikscha wird nicht nur der Fahrbetrieb unterstützt, sondern Passagiere können auch ihre Smartphones und Tabletts mit dem frisch erzeugten Strom speisen. Herkömmliche E-Rikschas mit PV-Dach werden heute schon in sonnenreichen Ländern wie Pakistan eingesetzt.