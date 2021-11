Echte Tiere sind wieder mit dabei

Eine „Lebendige Krippe“ – das bedeutet, dass nicht nur (kleine) Schauspieler dabei sind, sondern auch richtige Tiere. Ein Zugpferd auf dem Ahlener Weihnachtsmarkt, das jetzt nach einjähriger Pause wieder in Fahrt kommt.

Erst drei Probentermine liegen hinter den 15 Kindern aus der Albert-Schweitzer-Schule. „Aber der Text sitzt schon richtig gut“, lobt Ralf Mersch. Der Organisator der „Lebendigen Krippe“ freut sich sehr, dass nach einjähriger Pause wieder Grundschüler auf dem Ahlener Advent auftreten können, um die Weihnachtsgeschichte im Beisein richtiger Tiere wie Esel und Schaf zu präsentieren.

„Das wäre dann das neunte Mal“, so Mersch. Eigentlich wollte er sich ja aus dem Vorbereitungsstab zurückziehen, aber nachdem er verfolgt hat, wie die Coronapandemie gerade die Kinder in ihrem sozialen Umgang hart traf und der Drang nach Gemeinschaft größer denn je zu sein scheint, erklärte er sich bereit, wieder die Fäden in die Hand zu nehmen.

Volksbank von Anfang an mit im Boot

Bis zum Weihnachtsmarkt sind es zwar noch ein paar Tage Zeit, aber die Dritt- und Viertklässler vom Ostwall sind schon ganz darauf eingestellt. Das freut auch Bankdirektor Michael Vorderbrüggen, denn die Volksbank – von Anfang an bei der Aktion mit im Boot – will das Krippenspiel erneut finanziell unterstützen. „Für mich ist das hier auch eine Rückkehr zu den eigenen Wuzeln“, bekannte er beim Besuch der Schüler und verriet: „Hier bin ich vor einigen Jahrzehnten selbst zur Schule gegangen. Und ich muss sagen, es hat sich zum Glück nicht viel verändert.“

Die Proben begleitet derweil Christiane Stratmann, die auch den ersten Kontakt mit Ralf Mersch aufgenommen hatte. Schließlich soll nach Möglichkeit jedes Jahr eine andere Grundschule die Schauspieler für das Krippenspiel stellen. Auch Finn Höffner, Mirha Husic und Janine Kuschel sind mit Feuereifer in der Probenbetreuung dabei und zufrieden, dass bereits nach relativ kurzer Zeit gut 90 Prozent des „Drehbuchs“ flüssig über die Bühne gehen.

Akteure hinter den Kulissen gelobt

Ralf Mersch lobt bei dieser Gelegenheit aber auch die Akteure hinter den Kulissen, die das Schauspiel erst möglich machen. So sorgen Ludger Sudholt, Johannes Holtrup und Willi Suermann unter anderem für Logistik, Aufbau, Gestaltung und Tiere rund um die einst handgefertigte Krippe. Und auch alle Helfer der vergangenen Jahre, die namentlich nicht genannt werden können, will Mersch auf diesem Wege seinen Dank aussprechen. Es sei einfach eine „schöne Sache“.

Die Aufführung der „Lebendigen Krippe“ als traditionelle szenische Darstellung der Weihnachtsgeschichte, die von der Geburt Jesu handelt, ist für Samstag, 11. Dezember, um 17 Uhr auf dem Marktplatz geplant. Am Morgen davor treffen sich die Kinder vor Ort zur Generalprobe. „Wenn alles gut klappt, wird es von der Volksbank noch ein weiteres Geschenk geben“, sorgte Michael Vorderbrüggen für zusätzliche Motivation. Die Kinder wären dann mit ihren Eltern zu einem gemeinsamen Abschlussgetränk auf dem Ahlener Advent eingeladen.