Ehemalige Stadtprinzen begrüßen die fünfte Jahreszeit

Wenn sich die ehemaligen Stadtprinzen am Marienplatz treffen und mit rot-weißen Bändern verbinden, dann ist die neue Session da. Pünktlich um 11.11 Uhr im Elften im Elften riefen die ehemaligen Tollitäten die fünfte Jahreszeit aus. Wieder war es ein lautes „Kikeriki“, das die Narren weckte. „Wir freuen uns, dass wir eine so starke Gemeinschaft sind“, freute sich Stadtprinzensprecher Raphael Fischer, dass viele ehemalige Tollitäten den Weg zum Narrenwecken gefunden hatten. Die ließen auch die Gäste nicht im Trockenen stehen, aus der Prinzenkasse wurden viele Gläser Sekt eingeschenkt. Der scheidende Stadtprinz Philip I. (Rings) war mit seiner Combo zum Sessionsauftakt gekommen. Am Samstag (12. November) wird sein Nachfolger proklamiert, der aus den Reihen der KG Neustadt kommt. „Ich wünsche meinem Nachfolger eine nicht so turbulente Session“, drückt Philip I. der kommenden Tollität die Daumen. Er selbst habe eine gelungene Session erlebt.

Am Samstag nehmen die Jecken weiter Fahrt auf. Um 11.11 Uhr findet die Verabschiedung von Philip I. auf dem Marienplatz statt. Ab 19.11 Uhr wird sich bei der Prinzenproklamation in der Stadthalle herausstellen, wer die 75. Tollität Ahlensias ist.