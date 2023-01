Ehrenamtliche ermutigen sich gegenseitig

Sie haben seit langen Jahren ein gemeinsames Ziel – und können doch noch voneinander lernen: Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Caritas-Warenkorbs in Ahlen und der Tafel Ennigerloh haben sich bei zwei gegenseitigen Besuchen zu einem informellen Erfahrungsaustausch getroffen. „Wir ziehen mit der Hilfe für bedürftige Menschen zwar an einem Strang, aber wir gehen dennoch hier und da unterschiedliche Wege“, so Lisa Wieland, Projektleiterin des Warenkorbs, in einer kurzen Bilanz nach Besuch und Gegenbesuch der Ehrenamtler.

Im 24. Jahr schon versorgt der vom Caritasverband Ahlen/Drensteinfurt/Sendenhorst betriebene Warenkorb bedürftige Menschen vor allem mit gespendeten Lebensmitteln, die zu einem kleinen Teil des Normalpreises abgegeben werden und seit rund 15 Jahren verfolgt die Tafel Ennigerloh als eingetragener Verein und angebunden an die Bundestafel das gleiche Ziel.

„Topfgucken erlaubt“

„Topfgucken erlaubt“ hätte auf der Tagesordnung stehen können, als Tafel-Geschäftsführerin Renate Koppenstein mit rund 15 Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtlern aus Beckum, Neubeckum und Ennigerloh zur Visite im Warenkorb an der Zeppelinstraße anrückte. Und dies galt ebenso für die etwas kleinere Gruppe aus Ahlen beim Gegenbesuch in Ennigerloh. Spenden akquirieren, ein ansprechendes Angebot daraus zusammenstellen, ein für Mitarbeitende wie für die Kundschaft verständliches System für den Verkauf (weiter-)entwickeln: „Wir hatten uns schon eine Menge zu sagen und haben daraus auf beiden Seiten Anregungen für unsere so wertvolle künftige Arbeit mitgenommen“, betont Lisa Wieland.

Wichtig nicht zuletzt: Motivation. Das sei, so Lisa Wieland weiter, gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, wenn der Spendenfluss nicht immer üppig ausfalle, ein wichtiger Ansporn: „Es tut gut, wenn ehrenamtliche Kräfte sich gegenseitig Mut machen und mit Respekt auf Menschen schauen, die dasselbe soziale Ziel verfolgen.“ Fortsetzung des Dialogs: gut möglich und aus Sicht des Warenkorbs wie der Tafel Ennigerloh „sehr wohl wünschenswert“.