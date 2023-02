Eigenen Hip-Hop-Song kreieren

Das beliebte Format „Ahlener Rap-Schmiede“ unter der Leitung von „Slyser“ (Simon Lang) konnte bereits im vergangenen Jahr regelmäßig Kinder und Jugendliche begeistern, die sich für die Welt des Hip-Hop und Rap interessieren. Nun gibt es erneut die Möglichkeit, in den kreativen Prozess rund ums Texten und Produzieren reinzuschnuppern und sich auszuprobieren.

Am 10. und 11. März findet die „Rap-Schmiede“ im Jugendraum Dolberg und am 31. März und 1. April im Jugendzentrum Ost statt (an beiden Terminen freitags von 16 bis 19 Uhr und samstags von 10 bis 17 Uhr). Die Workshop-Wochenenden finden unabhängig voneinander statt. Interessierte können jedoch an beiden Terminen teilnehmen.

Ziel ist ein eigener Song

Die Workshop-Wochenenden bieten eine gute Möglichkeit, erste Erfahrungen mit dem Verfassen von Songtexten und der Produktion von Musik zu machen. Ziel ist es, einen eigenen Rap-Song zu gestalten und aufzunehmen. Die „Rap-Schmiede“ ist kostenlos und richtet sich an Kinder und Jugendliche von zehn bis 14 Jahren. Das Angebot findet im Rahmen von „Kulturrucksack NRW“ statt und ist eine Kooperation der Koordinierungsstelle Kulturelle Bildung der Stadt Ahlen mit dem Jugendraum Dolberg sowie der mobilen Jugendarbeit Ahlen, gefördert durch die Landesregierung NRW.

Für weitere Informationen und zur Anmeldung steht Daniel Cosic vom Jugendraum Dolberg zur Verfügung - per E-Mail an jugendraum-dolberg@outlook.de oder telefonisch unter 01 76 / 11 00 14 80. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Es wird um rechtzeitige Anmeldung gebeten.