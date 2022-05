Eigenen Körper besser wahrnehmen

Runter vom Sofa und rein in den Park. „Fit wie ‘n Turnschuh“ ist das neue Bewegungsangebot vom Bürgerzentrum Schuhfabrik für Kinder und Jugendliche im Berliner Park. Am 1. Juni und jeden weiteren Mittwoch können Kinder von zehn bis 13 Jahren immer in der Zeit von 18 bis 18.45 Uhr und Jugendliche von 14 bis 18 Jahren immer von 19 bis 19.45 Uhr mitmachen. Daniel Küpper ist ein erfahrener Trainer aus dem Delta-Fitnessstudio und er leitet das Angebot motivierend und spielerisch an. Treffpunkt ist bis September die Grünfläche gegenüber dem Spielplatz in Richtung Parkbad. Jeden Mittwoch wird mit viel Spaß trainiert.

Vielfältige Übungen

Daniel Küpper bietet vielfältige Übungen zur Verbesserung der Körperwahrnehmung, des Körpergefühls sowie der Prophylaxe von Körperbeschwerden an. Darüber hinaus steht „Bodyweight“-Training auf dem Programm. Darunter versteht man ein Kraft- und Ausdauertraining, das ohne Geräte auskommt. Der Widerstand wird ausschließlich über das eigene Körpergewicht erzeugt.

In „Fit wie ‘n Turnschuh“ geht es um Aspekte der Gesundheit, insbesondere aber auch um Dinge wie den Umgang mit dem eigenen Körper, das Erspüren und Wahrnehmen des Körpers, den Kontakt zu anderen Kindern und Jugendlichen bei gemeinsamen Aktivitäten oder die Kontrolle von Impulsen.

„Fit wie ‘n Turnschuh“ ist für alle Interessierten offen. Die Teilnahme ist kostenlos, da das Projekt aus Mitteln des Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona“ des Landes NRW gefördert wird.