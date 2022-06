Eigenwillig ist nicht nur der Bandname

Fast hätte der Lockdown die Band „meckmann.“ zerschlagen. Aber Schlagzeuger Uli Meckmann hatte da so eine Idee.

Sie heißen „meckmann.“ Und so eigenwillig wie der Name, ist auch die Musik der Gruppe. Die besteht aus vier an sich gesetzten Herren, die im besten Rockalter die Instrumente nicht aus der Hand legen. Stattdessen beschallen sie mit Freude und Talent ihr Umfeld mit einen ganz eigenwilligen Sound. Denn covern ist ihr Ding nicht. „Wir nehmen unsere eigenen Texte und Musik, wir spielen nicht nach“, erklärt Uli Meckmann, Schlagzeuger und Gründungsmitglied der Band.