Ein Abend voller Country

„Rock am Schacht“ goes West: Beim nächsten Live-Event in der Lohnhalle dreht sich alles um Country. Cowboyhüte erwünscht.

Die Livemusikreihe „Rock am Schacht“ bietet am Freitag (3. Februar) ab 20 Uhr in der Lohnhalle einen Abend voller Countrymusik. Die Rock-Initiative hat sich etwas Besonderes einfallen lassen und freut sich auf die stilechten Cowboystiefel – und Hüte, vermutlich nicht nur bei den Bands, sondern auch bei einigen Besuchern. Den Start des Programms liefert der Countrysänger und Singer/Songwriter Ralf West, der mit vier in Nashville neu aufgenommenen Songs im Gepäck auftreten wird, teilen die Veranstalter mit.

Erstmals auch deutsche Songs

Erstmals hat er dort auch deutschsprachige Songs aufgenommen, den Bahn-Reisebericht „Fahr doch endlich ein“ und das sehr bewegende „In meinem Herz“, das eine traurige Phase seines Lebens beschreibt. Aber auch gute Laune ist garantiert mit „She said yes“ und „Loud Guitars in Honky Tonk Bars“. Ralf West spielt daneben auch Songs von seinem Album „I long for Summer“, dazu auch neuere Songs mit deutschen Texten.

Die 2014 gegründete Country-Band „The Lost Fiddler“ mit ihren fünf Musikern um Andi Reitzki besticht durch ihre Leidenschaft zur Countrymusik. Die vielstimmige Band bringt die verschiedenen Stilrichtungen der amerikanischen Country Music mit Begeisterung auf die Bühne.

„On the road again“

Neben bekannten und weniger bekannten Songs von zum Beispiel Garth Brooks, Alan Jackson, Brad Paisley, Toby Keith, Johnny Cash und vielen anderen hat die Band auch einige Eigenkompositionen im Repertoire. Neben einigen Klassikern wie „On the road again“, „Ring of fire“ und dem Country Klassiker „Country Roads“ haben sie auch etwas rockigere, moderne Songs im Programm. Jahrelange Bühnenerfahrung und das Zusammenspiel den verschiedenen Stimmen mit den country-typischen Ins­trumenten machen ein Konzert der „Lost Fiddlers“ zu einem kurzweiligen Erlebnis.