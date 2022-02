Ein Bewahrer der Bergwerkshistorie

Wer heute etwas über die Geschichte des Bergwerks „Westfalen“ erfahren will, stößt unweigerlich auf den Namen Josef Hesse. Seit Jahrzehnten sammelte er jeden Schnipsel, jedes Foto von der Ahlener Zeche. Erst vor wenigen Wochen vermachte er seine umfangreiche Sammlung dem nach ihm benannten „Jupp-Foto-Club“, der das Erbe in seinem Sinne weiterführen wird. Am 2. Februar ist Hesse im Alter von 92 Jahren verstorben.

Seine Kindheit verbrachte der Ahlener, der am 14. September 1929 das Licht der Welt erblickte, an der Humboldtstraße. 1936 wurde er in der Josefschule eingeschult. Als Sohn eines Bergarbeiters trat er schließlich in väterliche Fußstapfen und begann mit 15 Jahren – ab dem 1. April 1944 – auf dem Bergwerk seine Lehre. Nach der kaufmännischen Ausbildung wurde er auf der Schachtanlage angestellt und leitete das Magazin über Tage.

Verbleib der Sammlung 2015 geklärt

Zur Hochzeit bezog er mit Ehefrau Lilli eine Wohnung an der Bergamtsstraße, wo Josef „Jupp“ Hesse – inzwischen Vater einer Tochter und eines Sohnes sowie stolzer Großvater – bis Oktober 2021 wohnte. Er war auch Gewerkschaftsmitglied der IG BCE (Eintritt 1950). Mit Beginn des Vorruhestands 1985 entfachte die Leidenschaft als Chronist und Archivar. Wenige Fotos seiner Sammlung stammten von ihm selbst. Die meisten bekam er geschenkt von Privatleuten, Freunden, Bekannten sowie den Zeitungsarchiven und dem Bergwerk selbst. Besonders stolz war Hesse auf Originaldokumente der Kokerei.

Im Jahr 2015 nahm Josef Hesse Kontakt zu Werner Danzer und Marc Senne auf. Er wollte die Frage geklärt wissen, dass seine Sammlung in der Gänze nach seinem Ableben erhalten bleibt. Die Gründung des „Vereins zur Bewahrung der Bilddokumentation Zeche Westfalen e.V.“ – heute kurz „Jupp-Foto-Club“ genannt – erfolgte am Mittwoch, 9. September 2015, im Taubenheim Ahlen. „Der gesamte Lebensbereich der Ahlener Bevölkerung in der Kolonie wurde archiviert“, fasst Marc Senne zusammen, der das Material mit seinen Club-Mitstreitern mehrfach gesichtet hat. „Auch viele markante Gebäuden der Stadt, die Historie von TuS Ahlen oder den Schulen finden sich in mehreren Hundert Alben wieder.“