Ein Drittel mehr Bäume als heute

Der Hauptgrund für die Neugestaltung des Außengeländes an der Albert-Schweitzer-Schule sei die Entschärfung des Gefahrenpunkts am Ostwall. Das hob Dennis Hadrika, stellvertretender Leiter der Ahlener Umweltbetriebe, noch einmal im Fachausschuss hervor.

Die Radwegeführung an der Südbrede sollte noch einmal überdacht werden, forderten einige Mitglieder des Umweltausschusses.

Dennis Hadrika, bediente sich der gleichen Wortwahl wie vor einigen Wochen schon Stadtbaurat Thomas Köpp: Er habe „die Aufregung nicht ganz verstanden“, sagte der stellvertretende Leiter der Ahlener Umweltbetriebe (AUB), bezogen auf die öffentliche Diskussion über die Neugestaltung des Außengeländes an der Albert-Schweitzer-Schule, die er jetzt auch im Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Mobilität noch einmal erläuterte. Zuvor waren die Pläne bereits im Betriebsausschuss wie im Begleitausschuss Bürgercampus vorgestellt worden.

Ja, es hätten Bäume gefällt werden müssen, stellte Hadrika fest – und zwar „drei große und sieben kleine“. Aber dafür werde man auch 15 neue pflanzen, im Ergebnis also „ein Drittel mehr, als vorher da waren“. Sieben Bäume mit einer Wuchshöhe zwischen sechs und acht Metern würden in einer Reihe entlang des Schulgebäudes angeordnet, „auf Wunsch der Schule“, wie Hadrika betonte, um Sonnen- und Schallschutz zu gewährleisten. Denn bauliche Veränderungen an der Fassade dürften aus Denkmalschutzgründen nicht vorgenommen werden.

Ausweichparkplätze „schönes Bonbon“

Der Hauptgrund für die Maßnahme sei die Neuordnung des Verkehrs im Umfeld der Grundschule, um insbesondere den Gefahrenpunkt am Ostwall zu entschärfen, hob Hadrika hervor. Dass auf diese Weise auch zusätzliche Parkplätze entstehen, die während des Neubaus von Stadthaus und Bürgerforum für Entlastung sorgen, bezeichnete er als „schönes Bonbon“. Baudezernent Thomas Köpp nannte es „eine glückliche Fügung“.

Ausschussvorsitzender Frederik Werning (SPD) lobte die Planung als „sehr durchdacht“. Sein Fraktionskollege Bernd Meiwes sah auch die Vorteile überwiegen, wenngleich die Situation für Radfahrer im Bereich der Parkplatz-Zufahrt vielleicht etwas schwieriger werde. Silvia Sörensen (BMA) betrachtete diesen Aspekt ebenfalls kritisch und regte an, darüber nachzudenken, den Fahrradschutzstreifen auf der Fahrbahn der Südbrede aufzuheben. Die Verwaltung sicherte zu, das zu prüfen, wie auch den Hinweis von Karl-Heinrich Jonscha (CDU), dass nur zwei Stellplätze mit Elektro-Ladesäulen vermutlich zu wenig seien.

Im Blick behalten will die Verwaltung auch das Verhalten der Autofahrer. Sollten sie vermehrt in Fahrtrichtung Bahnhof einfach verbotswidrig über die durchgezogene Linie nach links auf den Parkplatz abbiegen, könnte man die begrünte Insel in der Fahrbahnmitte um ein paar Meter verlängern, zeigte Dennis Hadrika eine Möglichkeit auf. Kaum verhindern lassen werde sich hingegen, dass der Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB) noch mehr als bisher zum Wenden benutzt werde, um auf die Gegenspur zu kommen.