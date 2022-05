Ein echter Fußballromantiker

Der Fußballromantiker und -philosoph Arnd Zeigler steuerte am Mittwochabend die Stadthalle an. Mit seinem TV-Fachmagazin „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“, die wöchentlich Sonntagabend über den Äther geht, begeistert er immer wieder Tausende von Fußballfans.

Seine große Fangemeinde brauchte sich gar nicht groß umzugewöhnen, denn der Stadionsprecher von Werder Bremen hatte auch seinen Schreibtisch mitgebracht – aus seiner Wohnung in Bremen, wo die Sendung produziert wird.

Einspieler aus der Filmkiste

Bekannt für seine vielen aktuellen und historischen Einspieler aus der Fußballfilmkiste, stieg Arnd Zeigler zur Einstimmung gleich erstmal mit einigen filmischen Fußballkuriositäten ein, die die Lachmuskeln der Besucher schon mal auf Trab brachten. „Ahlen, ihr seid gut drauf!“, freute sich der Moderator umgehend.

Die Frage, warum Fußball so viele Menschen begeistert, stand am Abend im Mittelpunkt: „Ein Mensch sucht sich in der Regel ein Hobby, um seine Freizeit sinnvoll und kurzweilig zu gestalten.“ Das Hobby soll zudem entspannen, ablenken, fesseln und beruhigen. Eigenschaften, die der Fußball bietet. Am Ende ist es dann das große Miteinander, das die Fans miteinander verbindet und Emotionen auslöst, im großen Gewinnerglück oder bei schmerzlichen Niederlagen. Nachzulesen in seinem neuen Buch „Traumfußball – Wie unser Lieblingsspiel uns allen noch mehr Spaß machen kann“.

Zwischendurch machte Arnd Zeigler es sich hinter seinem Schreibtisch bequem. Foto: Ralf Steinhorst

Viel Spaß bereitete Arnd Zeigler besonders den Ahlener Gästen in der Stadthalle mit dem Filmrückblick auf die Historie von LR Ahlen, der es bis in die Zweite Bundesliga schaffte. Mit dem Urgestein Willi Pott im Mittelpunkt. „Ich habe gehört, Willi Pott gibt es noch“, freute sich der Bremer. Für einen Verein sei es nämlich wichtig, solche Persönlichkeiten zu haben. Ansonsten wünschte er Rot-Weiß Ahlen alles Gute.

Die in der Show gestellte Frage, ob Arnd Zeigler ein Star ist, steht für Fußballfans außer Zweifel. Das war ersichtlich an den vielen Autogramm- und Selfiewünschen. Foto: Ralf Steinhorst

Was wäre eine Sendung von Arnd Zeigler ohne „Kacktore“ oder Fußballweisheiten? Die zogen sich auch in der Stadthalle wie ein roter Faden durch das Programm. Thematisch arbeitete Arnd Zeigler sich an den Protagonisten im weltumspannenden Spiel ab: Fans, Spieler, Trainer und auch Regelwerkgestalter. Letztere bekamen ihr Fett wegen teils unsinniger Bestimmungen weg. Klar, dass auch die Videoassistenten nicht ungeschoren davonkamen. Am Ende tischte Arnd Zeigler inklusive Pause drei Stunden humorige Fußballkost auf. Für einige Fans ging es noch in die Verlängerung, um am Stehtisch nicht nur Autogramme und Selfies zu ergattern, sondern einen Small-Talk mit dem Fußballromantiker zu führen.