Ein Frauchen kreist im Helikopter

Überfürsorgliche Helikopter-Eltern kennt man ja: Sie halten sich ständig in der Nähe ihres Kindes auf und überwachen es engmaschig. Aber Helikopter-Frauchen? Gibt es anscheinend auch. Eine Hundehalterin, die sich selbst so bezeichnet, ist Sabine Zett aus Dinslaken. Die Buchautorin, Kabarettistin und Kolumnistin gastierte am Freitagabend auf Einladung der Kulturgesellschaft mit ihrem Programm „Vorsicht, Helikopter-Frauchen! Wie Frau Zett unverhofft und unwissend auf den Hund kam und in diverse Futternäpfchen trat“ in der Stadthalle. Hier kamen nicht nur die Hundebesitzer unter den Zuschauern (immerhin zwei Drittel) auf ihre Kosten: Die gebürtige Ahlenerin bot tierische Comedy vom Allerfeinsten – und strapazierte so die Lachmuskeln. Das war nicht nur frischer Pansen, sondern eher ein saftiges Filetstück.

„ »Ich bin beseelt, dass ich hier stehen darf.« “ Sabine Zett

Schon die Musik zu Beginn, natürlich untermalt von einem Bellen, kündigte es an: „Vorsicht…hier kommt das Helikopterfrauchen“. Sabine Zett ließ sich nicht zweimal bitten und betrat voller Elan die Bühne. „Ich bin beseelt, dass ich hier stehen darf“, teilte die Abiturientin des Städtischen Gymnasiums und ehemalige „AZ“-Volontärin mit, bevor sie mit ihrem urkomischen Ausflug in den Kosmos der Hundebesitzer startete.

Im Zentrum dabei: Lucy, eine etwa zehnjährige Mischlingshündin aus Spanien, die am 18. April 2018 unverhofft in Zetts Leben trat – obwohl sie ja eigentlich nie einen Hund haben wollte. Amüsant schilderte Zett anhand ihres Tagebuches, wie Lucy gleich zu Beginn das komplette Familienleben auf den Kopf stellte – und wie sie selbst in das eine oder andere „Futternäpfchen“ trat. Wo soll der Hund schlafen? Wie sagt er Bescheid, wenn er mal muss?

Parallelen zwischen Hundebesitzern und Eltern

Als hochamüsant erwies sich auch ein Ausflug in das tierische Eldorado schlechthin: die Fressnapf-Welt. Ein Sofa aus Echtleder für schlappe 400 Euro? Nur eines der Angebote, die hier schon mal für einen echten Shoppingrausch sorgen können. Es geht aber auch noch luxuriöser: So berichtete Sabine Zett unter anderem vom Kauf eines Autositzes für Lucy in einem hochexquisiten Geschäft in Mülheim an der Ruhr – natürlich mit feuchtigkeitsabsorbierender Einlage, auf die der Verkäufer unter anderem stolz hinwies.

Immer wieder tauchen auch frappierende Parallelen zwischen Hundebesitzern und Eltern auf: So gibt es offensichtlich nicht nur Kindergeburtstage, nein, auch ein Hundegeburtstag kann ganz schön stressig werden. „Heute kann es regnen…“ oder „Wie schön, dass du geboren bist“, Lieder, über die sich auch Vierbeiner im Park freuen. Allerdings nur, wenn sie mit Fünf-Sterne-Bio-Happen garniert werden. Ganz oben auf der Agenda stehen mit tierischem Familienzuwachs auch wieder die Ausscheidungen. „Die Wörter ,Pipi‘ und ,Kacka‘ hatte ich eigentlich zuletzt vor 17 Jahren benutzt“, so die zweifache Mutter. Was sich mit dem Hund schlagartig änderte: Hat er Durchfall? Ist er gesund? Fragen, die sich wohl alle Herrchen und Frauchen täglich stellen. Aber ob man die Entwicklung der Ausscheidungen unbedingt auch mit ei­ner Bilderserie auf dem Smartphone festhalten muss?

Intime Kaffeehausbestuhlung

Anschaulich schilderte Sabine Zett zudem, wie ein Hund Perspektiven verändern kann. So entpuppte sich etwa der verschlossene Nachbar beim Gassigehen auf einmal als sehr gesprächig.

Insgesamt genoss das Publikum die kurzweilige und pointenreiche Comedy-Lesung, bei der es gleichsam mit „Frau(chen) Zett“ im Helikopter über Lucy schwebte. Für das passende intime Ambiente sorgte auch die Kaffeehausbestuhlung direkt vor der Bühne. Zudem begrüßten Stadthallen-Chef Andreas Bockholt und sein Team jeden Besucher mit einem leckeren Gratisgetränk. Ob noch andere Helikopter-Frauchen unter den zwei Dritteln Zuschauer waren, die ebenfalls einen Hund haben? Auf diese Frage der Autorin outen sich nur wenige. Die Gefahr besteht aber, denn um es mit den Worten von Zetts Tochter zu sagen: „Du weißt ja Mama, das letzte Kind hat Fell.“