Ein früher Schweizer

Der Gast mit dem weitesten Weg, der am Samstagvormittag zur Wiedersehensfeier im Städtischen Gymnasium gekommen war, war Prof. Dr. Thomas Behrenbeck. Der Ahlener, der von 50 Jahren an der „Penne“ sein Abitur baute, wandte sich auf Bitten von Frank Schniederjürgen, Vorsitzender der Abiturienten Vereinigung Ahlen (AVA), an die Mitgliederversammlung und sprach besonders die jungen Musikerinnen und Musiker des Schulorchesters an, die die Gäste musikalisch begrüßten und unter Leitung von Peter Dermann unterhielten. Sein Appell: „Wählen Sie ein Studium, das Ihnen Spaß macht!“ Das Schlimmste sei, sich nach 50 Jahren eingestehen zu müssen, den falschen Beruf gewählt zu haben. Behrenbeck ist Facharzt für Herz-Kreislauf-Erkrankungen an der Mayo-Clinic in Rochester, Minnesota.

Mitgliederzeitschrift nur noch online

Ausführlich begründete Frank Schniederjürgen, warum die AVA die Mitgliederzeitschrift als Mitteilungsblatt eingestellt und auf online umgestellt hat. Die Kosten überstiegen die Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen, die man lieber anderweitig einsetze. Projekte wie das „Grüne Klassenzimmer“ und die in Angriff genommene Überdachung würden aus zweckgebundenen Spenden finanziert.

Nachdem die Mitglieder Schatzmeister Uwe Zimmermann für seinen Kassenbericht und zugleich dem gesamten Vorstand Entlastung erteilt hatten, stand der Wiederwahl von Frank Schniederjürgen, Dr. Ansgar Hörster als Stellvertreter, Uwe Zimmermann und Steffi Dudek als Schriftführerin nichts mehr im Weg.

Für das Gymnasium bedankte sich Schulleiter Meinolf Thiemann für die vielfältige Unterstützung der Ehemaligenvereinigung, die auch helfe, wenn die Teilnahme an einer Klassenfahrt aus wirtschaftlichen Gründen gefährdet ist.

Das Schulorchester umrahmte die Veranstaltung. Foto: Dierk Hartleb

Dr. Frank Röschinger, selbst ehemaliger Abiturient der Schule, überreichte der AVA zum Abschluss eine Zeichnung Hermann Schweizers von 1921, als der Kunsterzieher in Königsberg studiert hatte. Die Zeichnung soll neben den anderen Gemälden Schweizers in der Aula nach der anstehenden Renovierung Platz finden.

Die Unterstützung des Schulorchesters und der übrigen Jugendlichen will die AVA mit einem Pizza-Essen honorieren.