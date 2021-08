Ein „großer Teltower“ blickt zufrieden zurück

Erst vor wenigen Wochen waren seine Bilder in Ahlen zu sehen. Jetzt durfte sich der Künstler Hans-Jürgen Brauer ins Goldene Buch seiner Heimatstadt Teltow eintragen.

Anlässlich der Vernissage „Rückblicke“ erhielt der Teltower Künstler und Städtepartnerschaft-Motor Hans-Jürgen Brauer eine besondere Ehrung: Er durfte sich ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Auch Gäste aus Ahlen waren dabei.

In seiner Laudatio würdigte Brauers Schüler Guido Gerd Jülich die herausragenden Verdienste des Künstlers, der in vielen Bereichen der brandenburgischen Stadt bleibende Spuren hinterlassen habe. Worte, die Bürgermeister Thomas Schmidt gern unterstrich. Brauer sein „ein großer Teltower“, der die Städtepartnerschaft mit dem Verein „Teltow ohne Grenzen“ und das kulturelle Leben in seiner Heimat mit Farbe und Leben erfülle.

Steten Wandel dokumentiert

Hans-Jürgen Brauer bringt seit mehr als fünf Jahrzehnten seine Liebe zu Teltow auf die Leinwand – und dokumentiert damit den steten Wandel, der besonders seit der Wende 1989/90 deutlich wurde. Der Künstler wurde am 13. September 1941 in Elsterwerda, Kreis Bad Liebenwerda, geboren.

Nach Ahlen, wo Brauer eine Ausstellung im „Kulturkeller“ ermöglichte, und Teltow selbst wird die französische Partnerstadt Gonfreville d‘Orcher nächste Station der Brauer-Bilder sein, die nach der Finissage im Kulturkeller dort noch zwischendeponiert sind und in dieser Woche auf die Reise nach Frankreich gehen.