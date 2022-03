Ein halbes Jahr für die Antragsbearbeitung

Warum dauert die Antragsbearbeitung bei der Ausländerbehörde des Kreises so lange? Behördenleiter Carsten Schmedt gab in der Sitzung des Integrationsrats bereitwillig Auskunft.

Einen Einblick in die Arbeit der Ausländerbehörde des Kreises Warendorf erhielt der Integrationsrat in seiner Sitzung am Montagnachmittag. Dabei sparte er gegenüber Behördenleiter Carsten Schmedt nicht an Kritik bei den Bearbeitungszeiten der eingereichten Anträge.

Carsten Schmedt hatte seine Präsentation in die Bereiche Zahlenüberblick, Aufbau der Behörde sowie Informationen zum Bearbeitungsstand gegliedert, bevor er sich den Fragen der Gremiumsmitglieder stellte. Dabei machte er deutlich, dass die Zahl der gemeldeten Ausländer im Kreis Warendorf von 24 000 im Jahr 2015 auf über 32 200 zum gegenwärtigen Zeitpunkt angestiegen ist.

Vier Sachgebiete

Die Ausländerbehörde gliedert sich in vier Sachgebiete. Das „Front Office“ ist unter anderem für die Aufnahme biometrischer Daten und Aushändigung elektronischer Aufenthaltstitel, die „Registratur“ unter anderem für die Erfassung von Zuzügen zuständig. Die Abteilung „Humanitärer Aufenthalt“ bearbeitet unter anderem Asylverfahren, Bleiberechte und Rückführungen, die Abteilung „Aufenthalt Ausländer“ begleitet unter anderem Visaverfahren und Familienzusammenführungen. In den vier Arbeitsbereichen sind 35 Mitarbeitende tätig. Die Umstellung auf digitale Akten wurde im November 2021 abgeschlossen.

„Wir sind beim Bearbeitungsstand von über einem halben Jahr – das gefällt mir auch nicht“, gab Carsten Schmedt zu. Aber durch die Pandemiebewältigung habe er Personalabstellungen zum Beispiel ins Impfzentrum nach Ennigerloh hinnehmen müssen. 1800 Anträge lägen in der Behörde ein halbes Jahr zur Bearbeitung. Was die Arbeit zusätzlich belaste, weil viele telefonische Nachfragen zum Bearbeitungsstand einzelner Fälle eingingen, die man sich normalerweise ersparen könne. Aber inzwischen sei die Behörde personell verstärkt worden, allerdings dauere die Einarbeitung neun Monate: „Das Aufenthaltsrecht ist sehr kompliziert.“

Gebühren sind festgelegt

Die Nachfrage, ob auf die teils hohen Bearbeitungsgebühren für Anträge verzichtet werden könne, beschied Carsten Schmedt negativ. Die Gebühren würden durch den Bund in der Aufenthaltsverordnung festgelegt, an die Vorgaben müssten er und sein Team sich halten.