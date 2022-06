Ein Hauch von olympischem Geist

Mit dem Entzünden des Olympischen Feuers durch Johanna vom Kontinent Amerika und Bürgermeister Dr. Alexander Berger sind die Mammutspiele 2022 am Montagnachmittag feierlich eröffnet worden. Schon morgens hatten fast 600 Kinder den Sportpark Nord regelrecht gestürmt.

Das Banner der Mammutspiele führt den Einmarsch der Kontinente im Sportpark Nord an, der sich jetzt wieder für zwei Wochen in ein Olympiastadion verwandelt.

Die Tore zu den Mammutspielen haben sich am Montagmorgen pünktlich um 10 Uhr geöffnet, als Markus Beckmann und Stefan Spreehe aus der Orgaleitung die ersten Kinder in den Sportpark Nord einließen, damit sie sich bei den Kontinenten anmelden konnten.

„Heiß wie ein Flitzebogen, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen“, lächelte Betreuer Philipp auf die Frage, wie er sich fühle. Nach drei Jahren Pause – die letzten analogen Ferienspiele fanden 2019 als Mammutstadt am Juk-Haus statt – gibt es nicht nur bei den 80 Betreuern einige Neulinge, wie Betreuer Fatih später in „Amerika“ beim Abfragen der Kinder, wer schon mal mitgemacht habe, feststellte. Nur wenige Finger gingen da in die Höhe.

Run auf Ferienpässe

Die Spiele lösten auch in diesem Jahr einen Run auf die Ferienpässe aus. „Wir haben noch über zwanzig heute Morgen verkauft“, berichtete Betreuerin Katharine. Damit sind insgesamt über 590 Kinder mit dabei. Die tummelten sich geduldig meistens mit ihren Eltern vor dem Einlass vor der Absperrung. Allerdings mit flottem Aufwärmprogramm, Moderator Tobias heizte schon mal mit Bewegungseinheiten ein. „Na, das mit dem Springen das üben wir die nächsten Tage aber noch!“, meinte er.

Derweil ging das Mammut-Influencerteam mit Fabian und Kira schon mal in Stellung, um die Szenen im Video festzuhalten. Influencerteam? „Dieses Jahr nennen wir uns Mammut­influencer, die Website ist aufgebaut wie eine Social-Media-Plattform“, erklärte Fabian, was Kira umgehend ergänzte: „Das ist ein Imagewechsel.“ Früher hieß das noch Mammut-Redaktion.

In den Kontinenten angekommen, hieß es für alle sich erst einmal einzugewöhnen. Schauen, wo sich alles befindet und wie die Abläufe so sind. Wettbewerbe gab es am ersten Tag noch nicht, dafür wurde gebastelt, um sich als Kontinent beim Einzug bei der Eröffnungsfeier gut zu präsentieren. Trotzdem blieb für einige auch Zeit zum Spielen. Wie für Emma, Lilith, Mia und Max beim „Vier gewinnt“. Ob sie sich auf die Spiele freuen? Die Antwort erfolgte einstimmig im Chor: „Jaaa!“

„ »Meinetwegen könnt ihr immer spielen – meine Zusage habt ihr.« “ Bürgermeister Dr. Alexander Berger

Am Nachmittag war es dann soweit, die Zeit für die offizielle Eröffnungsfeier gekommen. Beim Einzug der Kontinente wehte ein Hauch von olympischem Geist durch das Rund des Stadions, alle Kontinente hatten ihren großen Auftritt. Die Kinder durften dann auch ihre individuellen Schlachtrufe Richtung Tribüne schicken, wo Familien und Freunde der Zeremonie folgten. Schirmherr und Bürgermeister Dr. Alexander Berger zeigte sich ebenfalls von der Atmosphäre beeindruckt. Die Frage von Moderatorin Miri, ob die Spiele auch im nächsten Jahr stattfinden werden, beantwortete das Stadtoberhaupt prompt: „Meinetwegen könnt ihr immer spielen – meine Zusage habt ihr.“ Fehlte nur noch das Eröffnungsritual, Bürgermeister sowie Vertreter der Kinder, Betreuer und Eltern sprachen den olympischen Eid. Nachdem Mammutkind Johanna das olympische Feuer entzündet und Berger die Spiele für eröffnet erklärt hatte, formierten sich die Kinder noch zu einem großen Peace-Zeichen auf dem Spielfeld – als Ausdruck ihres Wunsches nach Frieden auf der ganzen Welt.