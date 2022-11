Ein Künstler mit eigener Währung

Die Sammlung des Kunstmuseums ist um eine Arbeit reicher. Am Dienstagnachmittag überreichte Dr. Andreas R. Dombret ein aktuelles Werk des Frankfurter Künstlers Michael Riedel.

Dombret, der als Abiturient des Städtischen Gymnasiums Ahlen stets freundschaftlich verbunden blieb, ist Mitglied des Stiftungsrats der Theodor F. Leifeld Stiftung und ein langjähriger Förderer des Hauses.

Dr. Martina Padberg begrüßte neben dem Gast aus Bad Homburg, der in der Zeit von 2010 bis 2018 dem Vorstand der Deutschen Bundesbank angehörte, den Vorsitzenden des Stiftungsrats Meinolf Wiesehöfer und die weiteren Mitglieder Cornelia Glaser und Ulrich Wiesehöfer. Zudem stellte die künstlerische Leiterin des Kunstmuseums den Künstler Michael Riedel vor, der nach dem Studium an der Kunstakademie Düsseldorf und in Paris Meisterschüler des Aktionskünstlers Hermann Nitzsch an der Frankfurter Städelschule war.

Bekannt geworden ist Michael Riedel als Konzeptkünstler, der sich kritisch mit dem Kunstbetrieb beschäftigt. „Michael Riedel ist ein verschlossener Mensch“, charakterisierte Andreas Dombret den Künstler, mit dem er befreundet ist.

„Appropriation (Aneignungs-) Art“

Riedels Kunst gehöre einer Kunstrichtung an, die man als „Appropriation (Aneignungs-) Art“ bezeichnet, führte Martina Padberg aus. Mit Künstlern wie Timm Ulrichs oder Laas Abendroth, die zur Sammlung des Museums gehören, verbinde ihn der Blick auf Phänomene und Abläufe im Kunstbetrieb. So vielseitig wie seine Anknüpfungspunkte seien die Werkformen des Künstlers. Hierzu gehörten Bilder, Aufführungen, Installationen, die Gestaltung realer und digitaler Räume, Bücher und Texte. „Riedel bewegt sich an Schnittstellen, an denen er die Rolle des Künstlers in einer unerschöpflichen digitalen Welt hinterfragt“, so Martina Padberg.

Digital überschriebene Webseiten

Bei dem geschenkten Werk handelt es sich um ein Diptychon aus der Werkserie „Art Material“. Zugrunde liegen Webseiten unterschiedlicher Fachmärkte für Künstlerbedarf, die der Künstler immer wieder digital überschreibt, sodass am Ende nur noch Schriftfragemente erkennbar bleiben. Andreas Dombret erinnerte an den ersten persönlichen Kontakt, als Michael Riedel anlässlich einer Ausstellung 2017 im Museum der Bundesbank auf originalem Euroschein-Papier 45 Millionen „Riedel“ druckte, die er „zweckfrei“ verkaufte. Dazu veranlasst sah sich der Künstler durch die Geldgetriebenheit des Kunstmarkts. Im Shop der Kunsthalle der Deutschen Bank in Berlin steht ein EC-Geldautomat, der „Riedel“ ausgibt.