Ein Lichtblick aus dem Schuhkarton

Schuhkartons sind jetzt auch am Ahlener Westkamp willkommen: Simone Schumann sammelt für den Verein „Kleiner Prinz“ Geschenke für bedürftige Kinder, die ihre Adressaten am Heiligen Abend erreichen sollen.

Weihnachten ohne Geschenke unterm Baum? Das ist in vielen deutschen Familien kaum denkbar – trotz der aktuellen Probleme rund um Energiepreise in schwindelerregenden Höhen und der hohen Inflation. In vielen rumänischen Familien und vor allem staatlichen Heimen sieht das hingegen ganz anders aus: Wenn das Geld schon für den Alltag nicht reicht, ist an Präsente nicht zu denken.

Dass auch diese Kinder am Heiligen Abend nicht mit leeren Händen dastehen, ist für Simone Schumann eine echte Herzensangelegenheit. Deshalb sammelt die Tagesmutter der „Westkamp Kids“ seit einigen Tagen wieder kleine Weihnachtspakete, die zum „Fest der Liebe“ zumindest ein kleines Lächeln in Gesichter zaubern sollen, die sonst traurig dreinblicken würden.

Schöne Überraschung: So könnte es im Schuhkarton aussehen. Foto: Martin Feldhaus

„Die Geschenke aus Deutschland sind das Einzige, was die Kinder auspacken werden“, weiß die Ahlenerin, die sich seit drei Jahren als Unterstützerin im Warendorfer Verein „Kleiner Prinz – Internationale Hilfe für Kinder in Not“ engagiert. Unter dem Motto „Ich schenk’ dir meinen Stern“ sammelt der bereits seit 1995 Weihnachtspäckchen für bedürftige Kinder in osteuropäischen Krisengebieten. Eine Aktion, die Schumann sofort überzeugte, auch selbst aktiv zu werden. So konnte sie im letzten Jahr bereits stolze 281 Geschenkboxen auf den Weg bringen – auch dank der großzügigen Unterstützung vieler Leser unserer Zeitung, auf die Schumann erneut zählt.

Im Vorjahr kam Simone Schumann auf 281 Pakete. Foto: Martin Feldhaus

Wer sich an der Aktion beteiligen möchte, kann einen stabilen Schuhkarton mit folgenden Dingen füllen: Ein kleines Kleidungsstück (Mütze, Schal, Handschuhe oder Ähnliches), Süßigkeiten aller Art (noch mindestens sechs Monate haltbar) sowie für die Altersgruppe von einem bis zu sechs Jahren zusätzlich eine Puppe, ein Kuscheltier, anderes passendes Spielzeug oder Bilderbücher und für die Schulkinder von 6 bis 15 Jahren wahlweise Puzzles, Malblocks, Stifte, Schulhefte, Knetmasse, Wasserfarbe oder ähnliche Dinge bzw. sonstige altersgerechte Gegenstände. Es sind auch gut erhaltene gebrauchte Spielzeuge und Kleidungsstücke erwünscht.

Damit kein Kind enttäuscht ist, sollen die Pakete einen möglichst gleichwertigen Inhalt haben und zudem liebevoll in Weihnachtspapier verpackt werden. Sie können auch bemalt oder beklebt sein, sollen aber keine Schnüre, Schleifen oder Anhänger aufweisen, damit sie beim Transport gestapelt werden können. Zudem ist eine Angabe „Junge“ oder „Mädchen“ sowie das passende Alter sinnvoll.

„Jedes einzelne Geschenk kommt einem Kind zugute, das wirklich in Not ist“, verspricht „Weihnachtsengel“ Simone Schumann und hofft, dass sich die Ahlener trotz wirtschaftlich angespannter Lage auch in diesem Jahr wieder solidarisch zeigen und viele Pakete bei ihr eintreffen. Diese können bis zum 15. November auf dem Westkamp 2 abgegeben werden. Auch gebrauchte Schuhe oder Kleidung werden dringend benötigt. „Die Kinder in den Heimen teilen sich teilweise ihre Schuhe“, so Schumann.