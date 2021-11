Ein närrischer Triathlon

Etwas anders als gewohnt lief die Prinzenproklamation am Samstagabend in der Stadthalle. Es gab einiges nachzuholen.

Prinzenproklamation in der Stadthalle

Sportlich gesehen wäre dieser Abend am Samstag in der Stadthalle ein Triathlon gewesen. Schließlich wurden die besten Wagen und Fußgruppen des letzen Rosenmontagszugs prämiert, die „doppelte Tollität“ Hanspeter I. (Przyluczky) wurde verabschiedet und dann noch der neue Stadtprinz Philip I. (Rings) vorgestellt. Es wurde ein langer Abend, denn auch das Kinderprinzenpaar Michael I. und Nika I. mit Standartenträgerin Lea musste erst einmal in den närrischen Ruhestand verabschiedet werden.

Zum Abschied musste auch Hanspeter I. (Przyluczky) noch einmal sein Prinzenlied singen. Foto: Reinhard Baldauf

Gleich zu Beginn kündigte BAS-Boss Andreas „Andy“ Lerley ein zweieinhalbstündiges Programm an, aber mit unterhaltsamen Pausen. Dafür sorgten die Vorhelmer „Hellbach-Nixen“ und Tanzmariechen Tina sowie musikalisch die „Pöttkes“. Die Prämierungen nahmen Bürgermeister Dr. Alexander Berger und die noch amtierende Tollität Hanspeter I. vor. Bei den Wagen hatte „Nord-West-Humor“ vor den ACC-Senioren und dem ACC-Elferrat die Nase vorne. „Eine Bierkiste“ vom ACC gewann bei den Fußgruppen, gefolgt von den Schwarz-Gelben-Funken und der „Flotten Kette“.

„ »„Genießt die Zeit. Wir wissen nicht, wie viele Veranstaltungen wir machen können.« “ BAS-Boss Andreas Lerley

BAS-Boss Lerley forderte die Narren auf: „Genießt die Zeit. Wir wissen nicht, wie viele Veranstaltungen wir machen können.“ Bei seiner Verabschiedung legte sich das Kinderprinzenpaar noch einmal mächtig ins Zeug. Mit Standartenträgerin Leo schmetterten Michael I. und Nika I. karnevalistische Lieder. Natürlich wurde auch das 50-jährige Bestehen der Kükengarde gewürdigt.

Keine Frage, dass auch Hanspeter I. singen musste, bevor ihm die Insignien der Macht abgenommen wurden. Nach Amtskette und Zepter mussten auch Stadtschlüssel und Stadtkasse zurückgegeben werden. Die Geldkiste ist für den Bürgermeister angesichts des anstehenden Rathaus-Neubaus besonders wichtig.

Dann mussten die elf Prinzenkandidatinnen und -kandidaten jeweils in einem „Triell“ gegeneinander antreten. Da hatte BAS-Sprecher „Andy“ Lerley einige kritische Fragen. Jeder musste aber auch sagen, warum er beziehungsweise sie unbedingt Prinz oder Prinzessin werden muss.

Die Gäste der Prinzenproklamation in der Stadthalle genossen es, nach langer coronabedingter Zwangspause wieder einmal unbeschwert feiern zu können.Die Gäste der Prinzenproklamation in der Stadthalle genossen es, nach langer coronabedingter Zwangspause wieder einmal unbeschwert feiern zu können. Foto: Reinhard Baldauf

Charmant verwies Andrea Kühn-Parciany auf ihre breiten Erfahrungen im Showbereich und dies nicht nur in Ahlen. Die Abschaffung der Mehrwertsteuer auf karnevalistisches Wurfmaterial hatte Philip Rings gefordert. Das hatte wohl bei der Wahlentscheidung gestochen. Als Philip I. wurde er inthronisiert und erhielt die Insignien seiner närrischen Macht. Stadtschlüssel und Stadtkasse muss die neue Tollität aber erst beim Rathaussturm erobern.

Dann ergoss sich eine Ordensflut über Familie, BAS und ehemalige Tollitäten. Auch Geburtstagskinder wurden geehrt. Mit seinen Adjutanten „Alex“ Wilk und Ingo Rütten sowie Andreas Burian an der Standarte ließ die neue Tollität der „Narrhalla Ahlensis“ zum krönenden Abschluss sein Prinzenlied „Mach Dein Ding“ erklingen.

Nach dem offiziellen Teil trafen sich die ehemaligen Tollitäten noch im internen Kreis, um Hanspeter Przyluczky in ihren Reihen aufzunehmen.