Ein Ort für kontroverse Diskussionen

Ein Tisch ohne Stühle erwartet die Spaziergänger an der Wersepromenade in der Nähe der Weststraße. Auf Initiative des Trägervereins der Schuhfabrik schuf der Bildhauer Klaus Seliger eine aus einem Baumstumpf und einer Acrylplatte bestehende Skulptur.

Mit vereinten Kräften wurde die zuvor in grüne Folie eingewickelte Tischskulptur des Bildhauers Klaus Seliger am Montagabend an der Wersepromenade enthüllt.

Um kurz vor 18 Uhr am Montagabend lüfteten Christiane Busmann und der Künstler Klaus Seliger das Geheimnis. Dazu mussten sie allerdings zuerst die grüne Folie entfernen, in die das undefinierbare Gebilde an der Wersepromenade eingewickelt war. Dabei waren auch die Hände von Bürgermeister Dr. Alexander Berger notwendig, der sich mit weiteren Gästen an der Enthüllung beteiligte. Voilà – ein Tisch.

Büz-Geschäftsführerin Busmann warf in ihrer Begrüßung einen kurzen Blick zurück auf die zahlreichen Aktivitäten der Schuhfabrik, den Ahlener Stadtraum künstlerisch zu gestalten, und erinnerte beispielhaft an das Campingart-Projekt auf dem Marktplatz und die Intervention von Jan-Philip Scheibe und Swaantje Güntzel im Rahmen des Science-Fiction-Festivals mit ihren Plakaten mit der Aufschrift „Grünkohl statt Braunkohle“. Mit dem Tisch schaffe man nun erstmals ein bleibendes Kunstwerk für den öffentlichen Raum.

Seliger hat diesen Tisch mit Eichenfuß und einer transluziden Acrylplatte geschaffen. Nachdem der Bildhauer mit Atelier in Warendorf einen passenden Baumstumpf gefunden hatte, begannen in enger Absprache mit dem Trägerverein und der Geschäftsführerin die konkreten Überlegungen für den Tisch, den Büz-Teammitglied Jens Höckelmann als Kommunikationsort vorgeschlagen hatte.

QR-Code führt auf neue Website

Nach intensiver Suche habe man sich für die Wersepromenade am Bruno-Wagler-Weg entschieden, wobei dem Künstler ein um einige Meter versetzter Standort noch lieber gewesen wäre, wie er verriet, um störendes Seitenlicht zu vermeiden. Denn der Baumstumpf ist von unten mit einem warmen Orangefarbton beleuchtet und macht einen QR-Code sichtbar, der auf die neue Webseite werdestadt.de führt. Unterlegt unter der vier Zentimeter dicken Acrylplatte ist eine Art Tischdecke, die die Umrisse des ausgehöhlten Stamms wiedergibt. Lisa Voss-Loermann sah darin den Urkontinent Pangäa.

Positives Grundklima

Für den Bürgermeister ist der Tisch mit Blick auf das Rathaus und das Areal für das künftige Stadthaus genau richtig platziert und er wünschte sich, dass er als Ort für kontroverse Diskussionen angenommen werde. Erfreulicherweise gebe es in Ahlen ein positives Grundklima und einen respektvollen Umgang mit Kunst im öffentlichen Raum. „Es gibt wenig Vandalismus“, lautete sein kurzes Fazit.

Finanziert wurde das Kunstprojekt noch aus der abgelaufenen Konzeptförderung zum Thema „Digitalisierung und analoge Räume“, obwohl es inhaltlich genau in das Landesprogramm „Dritte Orte – Raum und Zeit für Veränderung“ passt, für das die Projektleiterin Dr. Ina Rate­niek auf die 26 ausgewählten Projekte hinwies, zu der auch die Schuhfabrik gehört.

Solides Fundament

Abschließend bedankte sich Christiane Busmann bei allen Beteiligten wie Christoph Wessels als Kulturfachbereichsleiter und weiteren städtischen Ämtern, die dafür gesorgt haben, dass der Tisch auf einem soliden Fundament steht. Am kommenden Sonntag (14. November) erlebt der Tisch seine Feuertaufe als Theaterort. Das „Cactus Junges Theater“ präsentiert um 17.30 Uhr das Stück „TISCHmanieren. Dazusetzen. – Aber Klappe halten?“