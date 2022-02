Ein Phänomen der Pandemie: Adipositas

Im Online-Elternabend der Jugendamtselternbeiräte drehte sich alles die Auswirkungen der Pandemie auf Kinder. Was die Referenten berichteten, war erschreckend.

Die Corona-Pandemie ist nach wie vor eine immense gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Besonders hart traf und trifft es dabei die Familien: Der plötzlich geforderte Spagat zwischen Homeoffice, Homeschooling und Kinderbetreuung stellte ihr Alltagsleben von heute auf morgen völlig auf den Kopf.

Welche Auswirkungen hatte das vor allem für die Kinder? Diese Frage stand am Dienstagabend im Zentrum eines digitalen Elternabends der Jugendamtselternbeiräte im Rahmen der diesjährigen Kinderschutzwochen. Antworten und Erklärungsansätze lieferten dabei die Diplom-Sozialpädagogin Christina Schuhen, die als Mitarbeiterin bei der Kindernothilfe Duisburg tätig ist, und der Ahlener Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, Dr. Ulrich Hüttermann.

Zunahme an Kinderschutzmeldungen

Sie beleuchteten im Austausch mit den mehr als 50 teilnehmenden Eltern vor allem häufig auftretende soziale, psychische und körperliche Auswirkungen der Pandemie. Die Grundlage dafür bildeten teils erschreckende Zahlen aus dem Jahr 2020, die Christina Schuhen präsentierte. „Die Zahl der Kinderschutzmeldungen nahm besonders stark zu“, betonte sie. Es habe etwa zehn Prozent mehr Misshandlungen gegeben, Missbrauchsfälle hätten um 6,8 Prozent zugenommen und insgesamt 36 Prozent der Kinder und Jugendlichen fühlten sich psychisch belastet.

„Die Situation der Kinder war aber sehr unterschiedlich“, verdeutlichte Christina Schuhen. Faktoren wie Halt und Unterstützung durch die Eltern, die eigene Belastung der Eltern und die konkrete Wohnsituation seien hier entscheidend gewesen. In vielen Fällen hatten Kinder und Jugendliche mit verschiedenen psychischen und gesundheitlichen Problemen zu kämpfen: „Depressive Stimmung bis hin zur Suizidalität und extremer Bewegungsmangel“, führte Christina Schuhen zwei häufig zu beobachtende Pandemie-Folgen an. Gerade Adipositas sei „ein Phänomen der Pandemie“ mit wegfallender Bewegung.

Fälle häuslicher Gewalt

Zudem habe es eine Zunahme von Streit in den Familien gegeben: „Bei uns kommen pausenlos Fälle häuslicher Gewalt rein.“ Zudem habe es eine deutliche Zunahme schulischer Probleme gegeben. Ein weiterer Punkt: „Die Pandemie ist ein großer Katalysator für Ungleichheiten“, erklärte Christina Schuhen mit Blick auf Bildungsungleichheiten, die sich im Distanzunterricht weiter verschärft hätten.

Einige dieser Entwicklungen konnte Dr. Hüttermann aus eigenen Beobachtungen in seiner Praxis bestätigen. So sei etwa gerade bei drei- bis vierjährigen Kindern der BMI oft deutlich gestiegen. Wohl aufgrund wegfallender Bewegung im Alltag aufgrund der Kitaschließungen. Im fortgeschrittenen Pandemie-Stadium folgte dann im zweiten Halbjahr des vergangenen Jahres eine starke Zunahme psychischer Erkrankungen wie Depressionen oder Essstörungen. Therapieplätze seien hier äußerst schwer zu bekommen gewesen, oft nur nach langen Wartezeiten von bis zu einem Jahr. „Gerade Jugendliche leiden psychisch unter der Situation“, betonte Ulrich Hüttermann und begrüßte, dass sich auf politscher Ebene derzeit Lockerungen der Beschränkungen andeuteten. Beobachtet hat der Arzt gerade in letzter Zeit eine Zunahme von Trennungen. „Die Pandemie hat Familien zerstört“, lautete sein ernüchternder Befund.

Sicherheit vermitteln

Kann man solche negativen Folgen vermeiden? „Sicherheit vermitteln, keine Angst schüren und vor allem viel lachen“, gab Christina Schuhen Handlungsempfehlungen mit auf den Weg. Zudem sei es sehr wichtig, weiterhin Kontakte zu halten.

Auf die Möglichkeit eine Eltern-Kind-Kur zu beantragen, wies zudem Linda Rüzgarogragi, Kurberaterin des Caritasverbandes, hin. Das sei ratsam, wenn „die Belastungen enorm sind und Eltern sich erschöpft fühlen“. Gründe dafür gibt es gerade in der Pandemie zuhauf: Ängste, finanzielle Sorgen, Jobverlust und Perspektivlosigkeit nannte Christina Schuhen als wesentliche Belastungsfaktoren.

Insgesamt zogen die Elternvertreter ein sehr positives Fazit des Abends. „Ich bin sehr zufrieden mit der Resonanz“, so JAEB-Vorsitzende Belgin Inderwiedenstraße.