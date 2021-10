Ein Rüssel für alle Ritzen

Vielfraß nennt sich der Elektrosauger, mit dem Uwe Gebhardt neuerdings durch die Ahlener Innenstadt zieht. Eine kleine Feuerwehr hat er auch noch im Gepäck, sollte hinten im Auffangbehälter brennen, was vorne auf der Straße nur unbemerkt glühte.

Mit einem Knopfdruck alles weg: Permanentreiniger Uwe Gebhardt saugt von Gehwegen und Plätzen, was andere in die Innenstadt geworfen haben.

Kinder würden gerne mit ihm spielen, Männer mehr über seine technischen Details erfahren – und Frauen ihn am liebsten gleich mit nach Hause nehmen, um in die letzten Ritzen zu kommen. Faszination, die vom blinkenden Vielfraß ausgeht. Dem „Glutton“, wie er im Englischen heißt, mit dem Uwe Gerhardt neuerdings täglich durch die City zieht. Sein Sauger setzt dort an, wo Ahlens Visitenkarten für das „Willkommen! glänzen sollen. Stadtbildpflege nennt sich das.