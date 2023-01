Ein Schub an Selbstbewusstsein

In dieser Woche dreht sich in der Paul-Gerhardt-Schule alles um den Zirkus. Nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis. Dafür hat nach 2013 und 2017 zum dritten Mal der „Circus-for-Kids Rondel“ sein 500 Besucher fassendes Zelt an der Schule aufgeschlagen, in dem die 260 Schülerinnen und Schüler am Donnerstag und Freitag zeigen werden, was sie an Zirkusnummern einstudiert haben.

An acht Stellen in den Schulgebäuden und im Zelt wird dafür gleichzeitig geprobt, denn die Schülergruppen haben sich in neun Disziplinen aufgeteilt, die bei den Aufführungen geboten werden. Darunter Akrobatik, das Spiel mit dem Feuer, Trapez- und Trampolinnummern. Schon am Samstagmorgen wurde das Zirkuszelt zusammen mit den Eltern aufgebaut, die Schüler haben auch schon Hand angelegt. „Die Schüler sollen vom Auf- bis zum Abbau sehen, wie viel Arbeit in einem Zirkus steckt“, erklärt Schulleiterin Julia Beier, dass die Schüler sich von Beginn an mit dem Projekt anfreunden sollen. Das hatten im Vorfeld auch schon die VIA-Stiftung der Volksbank, die Volksbank selbst, der Förderverein der Schule, das Stadtteilbüro und viele andere Sponsoren, die das Projekt erst möglich machten. „Für die Kinder ist es ein Erlebnis, dass bei ihnen ein Leben lang im Gedächtnis bleibt“, unterstützt Volksbankdirektor Michael Vorderbrüggen gerne das Projekt. Der Förderverein unterstützt darüber hinaus tatkräftig bei der Organisation während der Projektwoche und besonders bei den Aufführungen.

Nur gemeinsam kann das Projekt gestemmt werden: René Ortmann vom Zirkus „Rondel“, Sylvia Schröer vom Förderverein, Michael Vorderbrüggen von der Volksbank, Schulleiterin Julia Beier und Verena Röttger vom Förderverein (hintere Reihe v.l.). Foto: Ralf Steinhorst

„Die Kinder sind alle Zentimeter gewachsen“, hat die stellvertretende Fördervereinsvorsitzende Sylvia Schröer den Schub an Selbstbewusstsein bei den Kindern während der Proben festgestellt. Was Julia Beier mit einem Ausspruch einer ihrer Schülerinnen nach dem ersten Probentag bekräftigt, die sagte: „Das war der schönste Tag in meinem Leben.“

Am Montag hatte das Zirkus-Team um René Ortmann erst einmal eine Begrüßungsshow gezeigt, an der sich die Kinder orientieren konnten, welche Disziplin sie am liebsten ausüben, die sie sich dann auch aussuchen konnten. Die Schüler, die gerade mal nicht proben, nehmen das Thema Zirkus theoretisch in den Klassenräumen durch. Pro Aufführung sind rund 80 Jungen und Mädchen dabei, so dass alle einmal ihren großen Auftritt haben werden.

Noch gibt‘s Restkarten

Die drei rund zweistündigen Aufführungen finden am Donnerstag um 18 Uhr und am Freitag um 15 und 19 Uhr statt und kosten für Kinder vier Euro und Erwachsene sechs Euro Eintritt. Noch sind Restkarten erhältlich, die an der Zirkuskasse oder im Sekretariat der Paul-Gerhardt-Schule unter Telefon 70 02 28 erworben werden können.