Ein Stück Natur aus Syrien

Sie ist ein reines Naturprodukt und sichert die Arbeitsplätze von 30 Frauen und Männern in der syrischen Großstadt – die Aleppo-Seife. Und die gibt es auch im Weltladen in Ahlen.

Aleppo-Seife: Das Produkt aus Syrien hat einen regelrechten Hype unter Verbrauchern ausgelöst. Sie ist frei von jeglichen Fremdstoffen wie Parfüm, Silikon oder künstlichen Aromen und basiert auf den Naturprodukten Olivenöl, Lorbeer und Wasser.

Über Mahmoud Faour aus Everswinkel ist die Seife auch im Kreis Warendorf immer bekannter geworden, der Weltladen in Ahlen hat sie seit einigen Wochen im Angebot. „Wir hatten dafür eine extra Kasse, denn der Erlös ging eins zu eins an den Syrer beziehungsweise seine Freunde in Aleppo“, sagt Karla Grawinkel.

Bei einem Besuch Mahmoud Faours am Dienstagvormittag wurde die Geschäftsbeziehung auf eine neue Basis gestellt. Bei künftigen Bestellungen erhält der Weltladen einen Rabatt unter Beibehaltung des Verkaufspreises für die Kunden. „Mit dieser Win-Win-Situation sind wir alle zufrieden“, bilanziert die engagierte Mitarbeiterin des Weltladens. „Und in Aleppo freuen sich die 30 Angestellten mit jeder Bestellung, dass ihre Arbeitsplätze sicher sind“, ergänzt der Mahmoud Faour. Schließlich gebe es dort immer noch Krieg und kein Jobcenter und keine Agentur für Arbeit springe für arbeitslose Menschen ein.

Handgeschnitten und handgefertigt

Zur Vorgeschichte: Mahmoud Faour kam als Flüchtling 2015 nach Deutschland, ein Jahr später seine Frau Razan und die Kinder. Sein bester Freund Jehad betrieb in Aleppo eine Manufaktur für handgeschnittene und handgefertigte Olivenseife. Um überleben zu können, bat er Mahmoud Faour um Unterstützung. Der gelernte Kaufmann zögerte nicht lange. Obwohl er in Everswinkel bei einer bekannten Firma eine feste Anstellung als Einkaufsleiter hat, nutzte er jede Gelegenheit zur Unterstützung seiner Landleute. Mittlerweile hat er in zwei Jahren deutschlandweit 20 Partner für den Vertrieb der Seife gewinnen können. „Ich arbeite sehr viel, aber meine Frau unterstützt mich beim Versand“, sagt der Geschäftsmann, der das Vertriebsnetz immer weiter ausbauen will.

Zertifiziertes Körperpflegemittel

Die Seife ist ein zertifiziertes Körperpflegemittel, das nicht nur zum Hände- und Kopfwaschen, sondern auch zum Putzen verwendet werden kann. Erhältlich ist sie nicht nur in großen handgeschnittenen Blöcken, sondern mittlerweile auch in kleinen handlichen Seifenstücken. Die Blöcke können in der Mikrowelle jederzeit nach dem kurzen Erwärmen geteilt werden, gibt der 44-Jährige einen Tipp.

„Sie ist etwas Besonderes, sie bringt ein Stück Natur und Kultur Syriens nach Deutschland“, freut sich Karla Grawinkel über das neue Produkt im Sortiment. In einer dekorativen Verpackung aus Pappe eigne sie sich auch hervorragend als originelles Mitbringsel.