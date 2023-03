Ein weiter jüdischer Liederbogen

Esther Lorenz und Peter Kuhz brachten im Rahmen der Woche der Brüderlichkeit jüdisches Liedgut in den Saal Sandgathe und begeisterten damit ihr Publikum.

Für ihre Reise von Toledo nach Jerusalem mussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Donnerstagabend nicht einmal umsteigen. Es reichte, dass sie ihre Plätze im Saal Sandgathe eingenommen hatten und fortan dem musikalischen Vortrag von Esther Lorenz und Peter Kuhz folgten. Die Reise führte durch die Kulturgeschichte der sephardischen Juden Spaniens und der aschkenasischen im übrigen Europa.

Strömungen des Judentums

Nach einer kurzen Begrüßung durch VHS-Leiterin Nadine Köttendorf im Namen des Forums Brüderlichkeit übernahm Esther Lorenz die Regie und machte das Publikum mit den beiden großen Strömungen des europäischen Judentums, seinen Traditionen und Gebräuchen bekannt. Was die Musik in besonderer Weise befähigt, diese Aufgabe wahrzunehmen, wurde schnell deutlich, als die Sängerin den weiten Liederbogen von Kastilien im Süden Spaniens aus startete, wo sich die typische Sprache der sephardischen Juden aus Hebräisch, Aramäisch und Spanisch und ihre eigene Kultur entwickelt hatten.

Kreuz und quer durch Europa

Zum Einstieg wählte Esther Lorenz „Hinach Yaffa“ des französischen Chansonniers Georges Moustaki und dessen Interpretation des Hohen Lieds von König Salomon aus dem Alten Testament mit so schönen Zeilen wie „Wie schön bist du, meine Freundin, wie schön“. Kreuz und quer durch Europa bis nach Israel führte die weitere Reise, die einfühlsam von Peter Kuhz auf der Gitarre begleitet wurde. Und das erst in der vergangenen Woche begangene Purim-Fest gilt als jüdischer Karneval, bei dem die Rettung des jüdischen Volkes in persischer Diaspora gefeiert wird. Bei zwei Solostücken konnten die Zuhörerinnen und Zuhörer ihre Gedanken freien Raum lassen.

Symbol für Schicksale im Ghetto

Das „Donna, Donna“, das als Überschrift über dem ganzen Konzert stand, wirkte wie ein dunkles Vermächtnis gegenüber den fröhlichen Klängen aus Israel wie „Bashana haba'a“, das lautmalerisch unbeschwerte Ferientage beschreibt oder Kranichen folgt, die über die Menschen hinwegziehen und als Versprechen für die Zukunft stehen zu scheinen mit Gedanken und Sätzen „Du wirst sehen - alles wird gut – im nächsten Jahr“. Das berühmte jiddische Lied „Donna, Donna“ von Sheldon Secunda handelt von einem Kälbchen, das zur Schlachtbank geführt wird und das zum Symbol für das Schicksal der Menschen im Warschauer Ghetto des Jahres 1943 während der deutschen Okkupation durch Nazi-Deutschland geworden ist. Doch bekanntlich ist auch das Ostjudentum reich an lyrischem wie geistlichem Liedgut, das in den Konzertsälen hierzulande sehr viel bekannter ist als die sephardische Kultur mit ihren spanischen, arabischen und osmanischen Einflüssen.

Wie könnte man einen Konzertabend fröhlicher und zuversichtlicher beenden als mit dem hebräischen Volkslied Hava Nagila und seinen Zeilen: „Lasst uns glücklich sein, lasst uns glücklich und fröhlich sein!“