Mit Auto auf Rentnerin zugefahren

Ein unbekanntes Täterpaar hat am Mittwoch gegen 16.30 Uhr zwei Rentner bestohlen, gefährdet und ist anschließend geflüchtet.

Täterpaar dringt in Bauernhaus ein

Ein Rentnerehepaar wurde am Mittwoch gegen 16.30 Uhr in seinem Haus dreist bestohlen und angegangen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein Unbekannter hatte sich Zutritt zu einem Bauernhaus an der Walstedder Straße verschafft, während der 80-jährige Mann und die 75-jährige Frau im Garten arbeiteten. Eine unbekannte Frau wartete währenddessen in einem grauen Audi A4 mit NE-Ortskennung vor der Tür. Der Rentner sprach die Unbekannte an, diese behauptete, eine Autopanne zu haben und dass Hilfe bereits unterwegs sei.

In den Weg gestellt

Währenddessen befand sich ihr Begleiter im Haus des Paares und stahl Schmuck. Anschließend wollte er durch die Haustüre flüchten. Die 75-jährige Bewohnerin bemerkte den Fremden im Haus und stellte sich ihm im Flur in den Weg. Um aus dem Haus zu gelangen, schubste der Täter die Rentnerin zur Seite und stieg in das Auto. Nachdem sich die Rentnerin aufgerappelt und sich dem Auto in den Weg gestellt hatte, hielt die unbekannte Autofahrerin auf sie zu. Nur durch einen Sprung zur Seite verhinderte die Ahlenerin einen Zusammenstoß.

Täterbeschreibung

Das Täter-Paar flüchtete mit dem Schmuck in Richtung Walstedde/Hamm. Die beiden werden wie folgt beschrieben: Die Frau war circa 40 bis 50 Jahre alt, 1,70 Meter groß, schwarze Haare, der Mann war ebenfalls circa 40 bis 50 Jahre alt, 1,80 Meter groß, dunkle Haare, dunkle Kleidung.

Hinweise zu dem Duo nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 0 23 82/96 50 oder per E-Mail an Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.