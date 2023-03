Eine 30-jährige Erfolgsgeschichte

140 Ausstellungen in 30 Jahren – der Blick zurück, den Dr. Martina Padberg am Samstagnachmittag in ihrer Rede zur Eröffnung der Ausstellung „Aufbruch! Junge Moderne in unserer Sammlung“ warf, gehörte zu einer Erfolgsgeschichte. Und die ist eng verbunden mit dem Namen des Stifters Theodor F. Leifeld und des langjährigen Direktors Burkhard Leismann sowie mit dem gesamten Team des Hauses, wie die Museumsleiterin weiter ausführte.

Wie weit sich der gute Ruf des Kunstmuseums inzwischen herumgesprochen hat, machte der Zuspruch deutlich: Stühle und Hocker reichten bei weitem nicht aus, den Ansturm der Besucherinnen und Besucher zu bewältigen, unter denen sich auch zahlreiche bekannte Gäste wie der stellvertretende Bürgermeister der Stadt Ahlen, Matthias Harman, der Hammer Altoberbürgermeister Jürgen Wieland, die amtierende Bürgermeisterin der Stadt Hamm, Monika Simshäuser, die frühere Landtagsabgeordnete Astrid Birkhan und der dem Kunstmuseum langjährig freundschaftlich verbundene ehemalige Leiter des LWL-Museumsamts, Dr. Helmut Knierim, befanden.

Kunst aus der Umbruchzeit

Zum Auftakt des 30-jährigen Bestehens präsentiert das Museum die Kunst aus der Umbruchzeit der Jahrhundertwende um 1900 und die ersten drei Jahrzehnte, in denen Aufbruch, Kolonialismus und Katastrophen nahe beieinander lagen. „Es waren die Jungen, die aufbrachen“, stellte Martina Padberg in ihrer Rede fest. Sie erinnerte daran, dass das Museum 1993 von seinem Stifter ohne eigenen Sammlungsbestand gegründet worden war. Die Sammlung war erst seit 2006 schrittweise aufgebaut worden und ist inzwischen auf 1500 Werke von 200 Künstlerinnen und Künstlern angewachsen.

Kuratorin Kinga Luchs warf in ihrer Einführungsrede einen Blick zurück auf den Beginn ihrer Tätigkeit am Museum 2006. Bei ihrem ersten Besuch im Jahr 2005 habe das Depot aus knapp einem Dutzend Bildwerken bestanden. „Ich habe jetzt ein bisschen mehr Platz“, freute sie sich, weil ihr Büro heute eher einem Depot gleiche.

Der Aufbau der Sammlung des Kunstmuseums sei eng verbunden mit den Ausstellungen, sagte Kinga Luchs weiter. Holländischer Luminismus, die deutschen Schüler der Académie Matisse, der rheinische und westfälische Expressionismus, Künstler der vergessenen Generation und die Kunst nach 1945 sowie die Lichtkunst markieren die Schwerpunkte der Sammlung.

Rytas Linge aus Litauen setzte am Klavier musikalisch seine Eindrücke der Ausstellung in Improvisation um. Foto: Dierk Hartleb

Von Renoir bis Nolde

Die aktuelle Ausstellung schlägt einen Bogen von 1885 mit dem Werk „Paysage“ von Pierre-Auguste Renoir bis in die Mitte der 1930er Jahre zum Beispiel mit Arbeiten von Christian Rohlfs und Emil Nolde. Ihnen gegenüber gestellt hat die Kuratorin mit der Schweizerin Susanne Lyner und dem ukrainischen Künstler Aljoscha zwei zeitgenössische Kunstschaffende, deren Werke in der Farbwahl (Lyner) und der Naturnähe (Aljoscha) deutliche Anklänge an die Exponate der Sammlung aufweisen.

Musikalisch umrahmt wurde die Vernissage von dem litauischen Pianisten und Komponisten Rytas Linge, der sich auf die Atmosphäre der Bildwerke einließ und die Eröffnung um sinnlich poetische Momente bereicherte.