Eine Ampel für fünf Nachteinsätze im Jahr

Wie viel teurer es wird, dazu konnte Dennis Hadrika vom Zentralen Gebäudemanagement der Stadt (ZGM) am Montag im Ortsausschuss noch keine konkrete Aussage machen. Er verwies unter anderem auf die unabsehbare weitere Entwicklung der Baupreise nicht nur, aber auch infolge des Ukrainekrieges. Dabei handele es sich um „eine Variable, wo wir noch nicht genau sagen können, wo wir landen“, erklärte er.

Ursächlich für Kostensteigerungen sind aber auch – wie beim Rathausneubau – Änderungen gegenüber der ursprünglichen Konzeption, die sich auf Grund von neuen Erkenntnissen im Zuge der Feinplanung und der Beteiligung übergeordneter Behörden als erforderlich herausgestellt haben. Ein Beispiel: Laut Lärmschutzgutachten würden die zulässigen Immissionswerte in den Abend- und Nachstunden von 22 bis 6 Uhr im Einsatzfall überschritten. Also muss nun eine zusätzliche „bedarfsgesteuerte Lichtsignalanlage“, sprich Ampel, installiert werden, damit die Kameraden des Löschzugs Dolberg beim Ausrücken das Martinshorn nicht schon auf dem Gelände, sondern erst dann einschalten müssen, wenn sie mit ihren Fahrzeugen auf die Alleestraße abgebogen sind. Statistisch wird das fünfmal im Jahr vorkommen. Ulf Rosenbaum (CDU), der in der Nachbarschaft des heutigen Feuerwehrgerätehauses an der Twieluchtstraße wohnt, empfindet zwar die Lärmbelästigung als „nicht so dramatisch“, aber wenn es denn der Gutachter verlangt, dann muss es halt so sein.

Gedanken über Nachnutzung für Altstandort

Apropos Altstandort: Über dessen Nachnutzung macht sich die Verwaltung schon Gedanken. „Das Wohnhaus“, so Dennis Hadrika, „soll auf jeden Fall weiter vermietet werden.“ Für das Gerätehaus könne man sich eine Vermarktung vorstellen. Er habe gehört, dass der Schlepper-Stammtisch Dolberg eventuell Interesse hätte, es zu übernehmen. Aber bevor es hierzu Entscheidungen gebe, wolle man erst den Baubeschluss für das neue Feuerwehrhaus am Königsbusch abwarten. Den könnte der Rat nach Einschätzung von Markus Gantefort, Leiter des Fachbereichs Stadtentwicklung und Bauen, Ende dieses Jahres fassen.

Zunächst muss jedoch im Zuge der Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans und zur Aufstellung des Bebauungsplans Nummer 7.2 „Neubau Feuerwehrhaus Alleestraße“ erneut eine Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgen, da sich durch den Bau einer vierten Fahrzeughalle, den der im Juni 2020 beschlossene Brandschutzbedarfsplan verlangt, und die daraus resultierenden Erweiterungen des Baukörpers und des Flächenbedarfs der jeweilige Geltungsbereich um 1500 Quadratmeter nach Südwesten ausdehnt. Gantefort rechnet aber nicht mit gravierenden Einwänden und weiteren Verzögerungen.

Zum aktuellen Stand der Dinge teilte Dennis Hadrika mit, dass die Auswahl des Architekturbüros unter drei Bewerbern unmittelbar bevorstehe, in der kommenden Woche solle die Auftragsvergabe erfolgen. „Dann geht es in die konkrete Planung“, so der ZGM-Mitarbeiter. „Voraussichtlich im Januar 2023 wollen wir den Bauantrag stellen.“ Einen Bauzeitenplan, so Hadrika auf Nachfrage, gebe es noch aber nicht. Der Ortsausschuss nahm den Bericht der Verwaltung positiv auf. „Gut, dass es vorangeht“, meinte stellvertretend Dennis Kykal (CDU).