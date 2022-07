Eine Anmutung von Toskana

Tatiana Korol will malen, denn das ist nicht nur ihr Beruf, sondern ihre Berufung. Was die Ukrainerin mit Farben und Pinsel schafft, ist nun auch in der Kneipe der Schuhfabrik zu sehen.

Wandbild in der Büz-Kneipe

Tatiana Korol hat dieses Wandbild in der Kneipe des Bürgerzentrums gemalt. Die ukrainische Künstlerin hat noch viele Gestaltungsideen, die sie gern umsetzen würde.

Die eintönige, langweilige Ecke in der Büz-Kneipe ließ Tatiana Korol nicht ruhen. Der Designerin aus der Ukraine, die es mit ihrem Sohn auf der Flucht vor den Russen nach Ahlen verschlugen hatte, schwebte vor, dem Raum an dieser Stelle die Enge zu nehmen und ihn zu weiten. Dazu musste sie aber zunächst Büz-Geschäftsführerin Christiane Busmann und die ihren Vorstand überzeugen.

Doch das Konzept und der Charme der Künstlerin nahmen die Verantwortlichen für sich ein. Anstelle der nichtssagenden, nur noch leidlich hellen Wand schauen die Gäste nun auf eine Sehnsuchtslandschaft mit Gebüsch und Bäumen und einer sich dahinter abzeichnenden Hügellandschaft. Gerd Buller, Co-Vorsitzender des Kunstvereins, fühlte sich umgehend an die Toskana erinnert.

Keine bestimmte Landschaft

Bei der Ausführung ihres Wandbildes nahm sich Tatiana Korol aber keine bestimmte Landschaft als Vorbild, sondern ließ ihre Fantasie spielen. Bei der Farbgebung richtete sie sich nach der Textiltapete an der Längsseite, damit das Motiv nicht allzu sehr kontrastiert.

Die Künstlerin kennt sich mit dieser Arbeitsweise aus und hat schon in ihrer Heimat zahlreiche Wände auch außen gestaltet. Ihr Beruf fehlt ihr hier sehr und deshalb nimmt sie jede Gelegenheit zu malen und zu zeichnen wahr. Zu der kürzlich zu Ende gegangenen Ausstellung im „Geisthövel 2.0“ bei Hartmut Rogalla steuerte sie gleich mehrere Arbeiten auch mit floralen Motiven bei.

Beim Malen kann Tatiana Korol abschalten und die schrecklichen Kriegsbilder aus ihrer Heimat für kurze Zeit vergessen. In den ersten sechs Wochen in Ahlen wohnte sie mit ihrem Sohn bei Familie Buller. Und dort hat sie praktisch vom ersten Tag an gemalt.

Eine echte Bereicherung

Mit dem Ergebnis in der Kneipe ist Christiane Busmann sehr zufrieden. „Eine echte Bereicherung“, findet sie. Davon können sich ab Montag auch wieder die Gäste des Mittagstischs überzeugen, der aufgrund eines personellen Engpasses vorübergehend ausgesetzt war.

Die Künstlerin hat noch weitergehende Gestaltungsideen für die Kneipe, wenn man sie lässt. Fest gebucht ist sie schon für das Nachbarschaftsfest „Nelha“ am 13. August und für eine Ausstellung, die am 9. September in der Stadt-Galerie eröffnet werden soll, wo sie zusammen mit drei anderen Künstlern ausstellen wird.