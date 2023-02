Eine Erfolgsgeschichte

Es war zwar kein runder Geburtstag, aber doch ein Grund zum Feiern, fanden Orgateam und regelmäßige Teilnehmerinnen des Internationalen Frauenfrühstücks (IFF). Seit neun Jahren gibt es das beliebte Treffen an jedem dritten Samstag des Monats in der Familienbildungsstätte schon.

Ein großes Programm gab es nicht, das Motto des Abends war einfach nur, gemütlich zu essen – es war wieder einmal ein großes selbstbereitetes Büffet zusammengetragen worden – und fröhlich Geburtstag zu feiern. Mit einem gesungenen „Happy Birthday to you“ stießen alle Teilnehmerinnen auf die Erfolgsgeschichte des Internationalen Frauenfrühstücks an.

Schweigeminute für Erdbebenopfer

Es folgte aber auch ein besinnlicher Moment, als in einer Schweigeminute der Opfer der verheerenden Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien gedacht wurde. Das Team kündigte an, dass auch das Internationale Frauenfrühstück für die Erdbebenopfer spenden werde.

„Wir haben einen Grund zu feiern, obwohl so viele Menschen in der Welt leiden“, spannte Teammitglied Rocio Siekaup dann wieder die Brücke zur Fröhlichkeit. Denn die Frauen könnten sich mit Recht dafür feiern, dass sie stark sind. Sie habe von ihrer Mutter gelernt, so Rocio Siekaup: „Auch wenn schlimme Zeiten kommen, man muss immer feiern!“ Dann wurde losgelegt und auch viel getanzt, alle Frauen hatten sich zur Geburtstagsparty feierlich gekleidet. Emely K. legte dazu passende Musik auf.