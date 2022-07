Eine Ernte wie zu Opas Zeiten

Historische Gespanne und so einige Köstlichkeiten werden beim Oldtimer-Dreschfest des Vorhelmer Heimatvereins geboten. Das Programm wurde in diesen Tagen festgezurrt.

Nicht die reine Handarbeit und nicht die weitgehend automatisierte Ernte, sondern die Zeit der „leichten Technisierung“ will der Heimatverein Vorhelm bei seinem Oldtimer-Dreschfest am 6. und 7. August präsentieren. Wie schon vor zwölf Jahren wird die landwirtschaftliche Welt aus Opas Zeiten mit schmackhaften wie lehrreichen Angeboten rund um die Alte Mühle verbunden.

Es knattert und tuckert, wenn die historischen Traktoren und Maschinen anlaufen. In Zusammenarbeit mit Luise und Theo Wedepohl wird auf einem Feld am Hof Averberg das Korn geschnitten. Dazu gesellen sich alte landwirtschaftliche Gerätschaften, Traktoren und zeigen beim Schaupflügen mit Pferden, wie anno dazumal auf dem Land gearbeitet wurde. „Ein Kinderprogramm ist ebenfalls geplant“, so Heimatvereins-Schriftführer Peter Fliegener. Dazu seien viele motivierte Helfer gewonnen worden.

Wer das Erntegeschehen beobachten will, sollte am Samstag gegen 16 Uhr am Acker stehen: Theo Wedepohl wird dann ein paar Reihen mähen, um Platz für die Aufstellung der sehenswerten Geräte zu schaffen. „Das ist gerade für Kinder wunderbarer Anschauungsunterricht in der Natur“, weiß Heimatvereins-Vorsitzender Willi Wienker. Erfahrungsgemäß beobachten viele der Kleinen ganz ungläubig das Spektakel und bekommen nebenbei von ihren Eltern erklärt, was da gerade passiert. Theo Wedepohl steht – sofern er nicht auf der „Knatterbox“ sitzt – gerne für Fragen zur Verfügung.

Messe vor der Alten Mühle

Am Sonntagmorgen zelebriert Pastor Hermann Honermann um 9.30 Uhr vor der Alten Mühle eine Messe – zum Teil in Mundart. „Mittags werden hier und auf dem Feld Grill- und Getränkestände geöffnet“, verrät Peter Fliegener. Kaffee und Kuchen sowie ein Weinstand locken ebenso zur Mühle. „Nachmittags finden dann das Dreschen und das Schaupflügen statt.“ Ende gegen 18 Uhr.

Dreschmaschinen sind heute im professionellen Bereich nicht mehr im Einsatz. Sie wurden in Deutschland in den 1950er und 1960er Jahren durch Mähdrescher verdrängt. Es gab stationäre und fahrbare Dreschmaschinen. Angetrieben wurden die Dreschmaschinen zunächst über Pferdegöpel oder Dampfmaschinen, später meist durch Elektromotoren, stationäre Verbrennungsmotoren oder Traktoren. Es gab aber auch kleine Dreschmaschinen für den Handbetrieb.