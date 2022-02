Eine große oder zwei kleine Hütten?

Vor Ort im Sportpark Nord machte sich der Sport- und Freizeitausschuss kundig, wie das Lagerproblem des ASK Ahlen gelöst werden kann. Dazu besichtigte der Ausschuss die Verkaufs- und Lagerhütte, die von ASG und ASK genutzt wird.

Kann auf Antrag des Ahlener Sport-Klub (ASK) eine weitere Hütte im Sportpark Nord genehmigt werden? Dieser Frage ging am Dienstagnachmittag der Sport- und Freizeitausschuss vor Ort nach.

Bevor der Ausschuss sich dieser Thematik zuwendete, standen aber zwei Personalthemen an. Zum einen wurde Reinhard Baldauf (SPD) als sachkundiger Bürger verpflichtet. Zum anderen stellte sich die neue Dezernentin für Sport, Stephanie Kosbab, vor. „Ich möchte mit Ihnen Gutes für die Stadt tun“, lud sie die Ausschussmitglieder zu konstruktiven Gesprächen ein.

Miete an die ASG

Ein weiteres Mal stand die Bitte des ASK auf der Tagesordnung, im Sportpark Nord aus Gründen der Lagerung von Gastronomiegeräten und Lebensmitteln – Letztere werden für den Verkauf bei Ligaspielen verwendet – eine eigene Hütte errichten zu dürfen. Zurzeit findet der Verkauf in einer Blockhütte statt, die von der Ahlener SG 2012 errichtet wurde und für die der ASK für den Mitgebrauch eine Miete an die ASG bezahlt. Der ASK gibt an, die gesamte Logistik sei für die Ehrenamtler sehr aufwendig. Zudem reiche der Lagerbereich nicht aus.

Schon in der Sitzung zuvor hatte der Ausschuss dahin tendiert, dass mit einer weiteren Hütte die Gefahr eines Hüttendorfes entsteht, das die Optik im Sportpark verändern würde. Das solle vermieden werden.

Vor Ort zeigten dann allerdings Frank Heidelmann (FWG) und Klaus Vorbrink (CDU) Verständnis für das Anliegen des ASK. „Platz ist genug da“, sagte Frank Heidelmann und Klaus Vorbrink sah bei zwei Vereinen, die den Kunstrasenplatz nutzen, noch kein Hüttendorf. Fachbereichsleiter Christoph Wessels gab allerdings zu bedenken, dass es nicht bei den beiden Vereinen bleiben müsse, es könnten auch weitere hinzukommen, die dann dieses Recht auch für sich beanspruchen könnten.

Vergrößerung möglich

Eine Alternative könnte eine Vergrößerung der Hütte sein, wie ein Großteil der Ausschussmitglieder dann fand. Allerdings müssten bei einer baulichen Lösung Ausschreibungsrichtlinien eingehalten werden, was Zeit in Anspruch nehme, erklärte Dennis Hadrika vom Zentralen Gebäudemanagement der Stadt.

Da es seit dem ASK-Antrag vom 27. September zu Veränderungen im Vorstand des Vereins gekommen ist, soll nun sondiert werden, ob die neue Vereinsspitze an dem Antrag festhält. Bis zur kommenden Ausschusssitzung im März soll in Gesprächen zwischen Stadt, Stadtsportverband, ASK und ASG eine Lösung gefunden werden. Ist das nicht möglich, sollen die Vereinsvertreter gehört werden.