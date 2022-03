Eine magisch-lyrische Weltreise

Die Ahlener Autorin Hildegard Offele-Aden und die Musikerin Tania Pentcheva laden für den 3. April (Sonntag) mit ihrem musikalisch-literarischen Projekt mit dem Titel „Magische Orte der Welt“ das Publikum auf eine Weltreise der besonderen Art ein.

Zu vier Orten mit außergewöhnlich mystischer Ausstrahlung hat Hildegard Offele-Aden eindrucksvolle lyrische Texte verfasst. Diese führen die Zuhörerinnen und Zuhörer ab 17 Uhr im Heimatmuseum an der Wilhelmstraße zu dem romantischen „Grünen Tunnel der Liebe“ in der Ukraine, den legendenumwobenen Baobabbäumen in Ostafrika, zu einer Wünsche erfüllenden verträumten Insel im slowenischen Bledersee und zu dem geheimnisvollen Crater Lake in Oregon in den USA.

Kunstvoll und einfühlsam

Mit ihrer kunstvollen und einfühlsamen musikalischen Interpretation von Kompositionen aus Kanada (Dale Kavanagh), Mexiko (Simone Iannarelli) und Italien (Carlo Domeniconi) trägt Tania Pentcheva mit der Gitarre zur internationalen magischen Weltreise bei.

Die beiden Akteurinnen haben schon bei etlichen Veranstaltungen ein gelungenes Zusammenspiel von Literatur und Musik unter Beweis gestellt. Auch bei diesem Vorhaben sind Töne und Worte feinfühlig aufeinander abgestimmt. Unterstützt wird das kurzweilige und abwechslungsreiche Hörerlebnis durch Fotos und kleine Filmsequenzen zu den ausgewählten Orten.

Eine Anmeldung für die Veranstaltung ist unter vhs-ahlen.de möglich. Der Eintritt zur Lesung kostet acht (ermäßigt sechs) Euro. Weitere Informationen gibt es per Mail an vhs@stadt.ahlen.de oder unter 02382/594 36.