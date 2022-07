Miriam Hanika sucht nach Freiheit – drinnen und draußen. Auf dieser Suche hat die junge Liedermacherin, studierte Oboistin und Englisch-Hornistin eine einzigartige musikalische Sprache entwickelt. Beim Kultursommer der Schuhfabrik tritt sie am Samstag (16. Juli) ab 20 Uhr zusammen mit dem Pianisten Misha Antonov auf.

Engelsgleich poetisch über die Fehlbarkeit unseres Daseins zu singen, klingt bei Miriam Hanika so natürlich, wie das Rauschen des Windes im Blätterwald, heißt es in der Ankündigung. Wer der jungen Musikerin zuhört, begreift aber schnell, dass sie weiß was sie tut – und was sie sagen will. Miriam Hanika ist zwischen Gesang, Oboe und Klavier eine musikalische Ausnahmeerscheinung und eine Liedermacherin, die vom ersten Wort, über ihre klassischen Arrangements, bis zur Aufnahme ihrer Alben die Zügel selbst in der Hand hält.

Texte einer Dichterseele

Mit Texten aus der Feder einer Dichterseele, die dieser Welt mal politisch bis kritisch, aber vor allem versöhnlich gegenüber steht, und einem warmen Oboenton, wie man ihn sonst nur aus dem Symphoniekonzert kennt, singt und spielt sich Miriam Hanika emotionsgeladen und virtuos in die Herzen des Publikums.

Sie ist unter anderem Preisträgerin beim Peter-Rohland-Singe-Wettstreit, beim Friedenssong-Wettbewerb in Bonn, beim Giesinger-Kulturpreis München und beim Zugvogel-Slam Augsburg.

Mit dem Dandelion Quintett gewann sie im Rahmen des internationalen Ars-Ventus-Wettbewerbs für Kammermusik 2019 den ersten Preis. 2021 erhielt sie das Stipendium für Musik der Stadt München. 2019 erschien ihr Debüt-Album „Wanderlust“ bei Konstantin Weckers Label Sturm&Klang. Ihr zweites Album „Louise“ erschien 2021 und wurde für den Deutschen Schallplattenpreis nominiert.

Karten im Vorverkauf

Das Open-Air Konzert findet auf der Terrassenbühne der Schuhfabrik statt. Einlass ist ab 19.30 Uhr auf dem Parkplatz hinter der Schuhfabrik. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Saal statt.

Karten sind für fünf Euro ohne weitere Gebühren bis in der Kneipe der Schuhfabrik bis Freitag oder über events.schuhfabrik-ahlen.de bis Mittwoch vor der Veranstaltung erhältlich. Es gibt auch Karten an der Abendkasse.