Eine omnipräsente Geschichte

„Man sieht nur mit dem Herzen gut“ oder „Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar“ – Sätze und Lebensweisheiten, die wohl jeder kennt. Doch woher stammen die eigentlich? Sie gehen zurück auf das Buch „Der Kleine Prinz“ – das literarische Meisterstück des berühmten französischen Autors Antoine de Saint-Exupéry. Das erschien in Frankreich erstmals am 6. April 1946 und entpuppt sich seitdem als weltweiter Dauerbestseller. In diesem Jahr wurde es also 75 Jahre alt – und hat von seiner Aktualität und Strahlkraft kein bisschen eingebüßt. Auch bei den Ahlenern steht der kleine Prinz nach wie vor hoch im Kurs.

Konstante Nachfrage nach allen Formaten

„Das Werk zieht sich bei uns durch alle Etagen“, verdeutlicht Stadtbücherei-Mitarbeiterin Wiebke Wewer. Ob als Roman für Erwachsene oder als Kinderbuch, auf Englisch, Französisch und Spanisch, als Film und Buch zum Film – die Nachfrage nach den verschiedenen Formaten und Medien bleibt konstant: „Sie werden immer wieder ausgeliehen“, kann Wiebke Wewer berichten, dass das literarische Phänomen aus Frankreich sich auch bei uns als zeitloser Evergreen erweist. Eine Geschichte, die über Generationen hinweg fasziniert.

Der von einem Asteroiden stammende kleine Prinz begibt sich hierbei auf eine interplanetarische Reise, bei der er auf verschiedene Charaktere trifft. Sie führt ihn letztlich auch zur Erde, wo er in der Sahara dem Erzähler begegnet, der dort mit seinem Flugzeug notlanden musste. Er erzählt von den Begegnungen des Protagonisten mit einem Alkoholiker, ei­nem Geschäftsmann, ei­nem Laternenanzünder und ei­nem Geografen auf fremden Asteroiden. Überall trifft er wiederholt auf Menschen, die nur auf sich selbst bezogen sind und die im Leben elementaren Werte aus den Augen verloren haben.

In Frankreich ist der kleine Prinz omnipräsent, findet sich sogar auf Untersetzern für Tassen und Gläser. Foto: Martin Feldhaus

Die Interpretationen dieser Reise sind vielfältig. Oftmals wird das Werk aber als Plädoyer für die Menschlichkeit ausgelegt. Eines der berühmtesten Zitate ist dabei wohl eine Äußerung des Fuchses, der auf der Erde lebt, gegenüber dem kleinen Prinzen: „Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“ Für Wiebke Wewer ein elementarer Satz des Buches. „Nicht sofort etwas verurteilen, was man sieht, sondern einen tieferen Blick wagen“, schlussfolgert sie.

Keine Schullektüre

Und in den Ahlener Schulen? Auf dem Lehrplan für das Fach Französisch steht „Der Kleine Prinz“ nicht und spielt daher aktuell im Unterricht keine Rolle mehr. Doch das war nicht immer so.

Sehr gute Erfahrungen mit dem Erfolgsbuch als Unterrichtsstoff hat etwa Adelgunde Tacken, frühere Französischlehrerin am Städtischen Gymnasium, gemacht. „Als Schülerin hatte ich kein Verständnis für das Werk“, erinnert sie sich noch gut. Also ließ sie es auch zunächst in ihrem Unterricht außen vor. Bis Ende der 1990er-Jahre etwas eher Ungewöhnliches passierte: Ein Oberstufenkurs kam auf sie mit dem Wunsch zu, den kleinen Prinzen zu behandeln. Die Ergebnisse waren sehr gut. „Die Schüler haben viele eigene Gedanken entwickelt“, erinnert sich Adelgunde Tacken an Unterrichtsstunden, die Spaß machten, sie spricht rückblickend von einem „Höhepunkt als Lehrerin“.

Aufschwung in der Corona-Zeit

Aber was macht eigentlich den Reiz des Werks aus? „Es werden Erfahrungen herausgestellt, die das menschliche Zusammenleben prägen“, findet Adelgunde Tacken und nennt beispielhaft Liebe, Freundschaft, aber auch Einsamkeit oder auch das Gefühl der Verantwortung sowie der Geduld.

Kein Wunder also, dass „Le Petit Prince“ in Frankreich viel mehr ist als nur ein Buch. „Der kleine Prinz ist in die kulturelle Identität des Landes eingegangen“, weiß die Pädagogin. So kam er bereits in einem Werbespot ei­nes Autoherstellers vor, ist ein beliebtes Motiv auf Un­tersetzern für Gläser und Tassen oder inspiriert zu Kinderspielen.

Einen richtigen Aufschwung erfuhr die Geschichte nochmals im vergangenen Jahr, als sie während des Corona-Lockdowns Befragungen zufolge neben der „Pest“ von Albert Camus zum favorisierten Buch der Franzosen avancierte. Der Grund dafür? „Vielleicht ist den Menschen das Gefühl der Einsamkeit des kleinen Prinzen und des abgestürzten Piloten da noch mal nähergekommen“, mutmaßt Adelgunde Tacken.