Eine Wertschätzung für die diensthabenden Soldaten

Nicht jeder hat frei an den Feiertagen. Auch in der „Westfalen-Kaserne“ leisteten Soldaten Dienst an Heiligabend.

Freundeskreis-Vorsitzender Thomas Kras (l.) und Stabsfeldwebel Thorsten Beste (r.) richteten sich an alle, die an den Feiertagen ihren Dienst ableisteten.

Die alte Tradition des gemeinsamen Essens an Heiligabend fand am Samstag in der „Westfalen-Kaserne“ ihre Fortsetzung. An einer festlich gedeckten Tafel im „Trio-Gebäude“ wurden auch so einige Geschenke überreicht.

„Wir treffen uns heute vor allem aus Wertschätzung für diejenigen, die an den Feiertagen hier Dienst leisten“, sagte Stabsfeldwebel Thorsten Beste und richtete sich damit besonders an den Offizier vom Wachdienst (OvWa) und den Unteroffizier vom Dienst (UvD). Auch die Vertreter der Militärseelsorge, der katholische Pfarrer Roman Fries und sein evangelischer Kollege Wilfried Moselewski, nahmen an der kleinen Feier teil.

Thomas Kras, Vorsitzender des Freundeskreises Ahlener Soldaten, überbrachte Grüße im Namen der zivilen Bevölkerung: „Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie es ist, an so einem Feiertag Dienst zu leisten, während die Lieben daheim unterm Tannenbaum sitzen“, sagte er. „Ich wünsche Ihnen alle frohe Weihnachten.“ Kras übergab einige schmackhafte Präsente, auch für die Mannschaft von der Wache.

Mit einem ewigen Licht an einem gedeckten Platz richteten die Soldaten gleichfalls den Blick auf diejenigen aus ihren Reihen, die nicht mehr unter ihnen sein können. „Niemand wird vergessen“, betonte Thorsten Beste, der sich selbst seit Jahren um die Pflege von Kriegsgräbern kümmert.