Einfach gut für die Seele

Die Besucherinnen und Besucher des Sing-Along-Gottesdienstes in der Pauluskirche konnten gar nicht genug Beifall spenden, so sehr genossen sie die musikalische Einstimmung auf Weihnachten.

Nach monatelanger Pause wurde in der Pauluskirche jetzt wieder ein Sing-Along-Gottesdienst angeboten. Wenn auch pandemiekonform im „Bankräuber-Modus“, wie es Pfarrer Martin Frost formulierte – also mit Mund-Nase-Schutz. Pfarrer Frost war für seinen kurzerhand verhinderten Kollegen Markus Möhl eingesprungen, um das traditionelle Duo mit Kantorin Larissa Neufeld am Klavier zu ergänzen. Sängerinnen und Sänger des Jugendchors der Pauluskirche mit Solosängerin Isabel Buschbach gestalteten zusammen mit Euphoniumspielerin Nadine Leuthardt den musikalischen Teil.

Punsch als Willkommensgruß

Ziel war, wie konnte es anders sein, die Besucherinnen und Besucher mit traditionellen deutschen Weihnachtsliedern und internationalen Christmas-Songs atmosphärisch auf die Weihnachtstage einzustimmen. Das war schon beim Eintritt der Fall, wo kostenfrei Punsch gereicht wurde.

Dass er für Markus Möhl einsprang, war Martin Frost wichtig, denn der Sing-Along-Gottesdienst durfte aus seiner Sicht nicht ausfallen, weil er gut für die Seele sei: „Ihr seid als Besucher da und das ist toll.“ Und so durfte mit dem Eingangslied „I’m Dreaming Of A White Christmas“ schon mal von weiß bedeckten Landschaften geträumt werden. „Die Hoffnung auf Schnee zu Weihnachten – eine Voraussetzung, dass Santa Claus mit dem Schlitten auftaucht“, gab der Pfarrer die Hoffnung nicht auf. Folgerichtig wurde anschließend „Rudolph The Red-Nosed Reindeer“ angestimmt, das ja schließlich besagten Schlitten zieht. Was dann zu einem ersten Mitklatschen in der Pauluskirche führte.

„Dunkel? Kannste knicken!“: Pfarrer Martin Frost hatte Knicklichter mitgebracht, von denen sich die Besucher nach Schluss des Gottesdienstes einen mitnehmen durften. Foto: Ralf Steinhorst

Dass der Weihnachtsklassiker „Leise rieselt der Schnee“ von Verfasser Eduard Ebel als Kinderlied geschrieben wurde, dürfte einigen Besuchern neu gewesen sein. Nach „Maria durch ein Dornwald ging“ stellte Martin Frost in einem Weihnachtstext die Frage, wie die Menschen wohl miteinander umgingen, wenn aus Dornen Rosen würden? „Wir würden uns nicht voneinander abkehren“, war seine Vermutung. Später verwies er auf ein kleines Präsent, nämlich Knicklichter, am Ausgang der Kirche. Die waren mit dem Motto „Dunkel? Kannste knicken!“ versehen. Schließlich sei Jesus Christus gerade zum Weihnachtsfest das Licht der Welt.

Mit spanischem Weihnachtsflair, nämlich „Felice Navidad“ wurden die auf Weihnachten eingestimmten Besucherinnen und Besucher verabschiedet, die so froh waren, dass der Gottesdienst stattgefunden hatte, dass sie Standing Ovations klatschten.