Einmal volltanken für 130 Euro

130 Euro für einmal volltanken: Viele machen es trotzdem – aus Sorge, dass es am nächsten Tag noch teurer werden könnte, weiß Bilal Alpaslan, Betreiber einer Tankstelle in Ahlen. Wie gespart werden kann, verrät Fahrlehrer Winfried Mader.

50 Cent mehr innerhalb von zwei Wochen. Einmal volltanken? Kostet im Schnitt nicht mehr 80 Euro, sondern saftige 130. Die Spritpreise galoppieren seit Tagen davon – und sorgen damit auch an den Ahlener Tankstellen für jede Menge Ärger und Puls. Am Freitagnachmittag überspringen sie (erneut) die Grenze von 2,30 Euro. Schwindelerregende Höhen, die auch Bilal Alpaslan noch nicht erlebt hat. Bereits seit 1991 führt er die Tankstelle an der Hammer Straße. „Vor einigen Jahren hatten wir schon mal mehr als 1,80 Euro“, erinnert er sich. Aber ein Knacken der Zwei-Euro-Marke bei Super und Diesel? „Das wüsste ich nicht“, so Alpaslan.