Einschaltzeiten werden auf 50 Prozent reduziert

Sie sollen auch in Krisenzeiten leuchten: Adventliche Tannen und Sterne werden wieder in der Innenstadt installiert.

Die Energiekrise auf der einen, der Wunsch nach besinnlicher Weihnachtsoptik auf der anderen Seite. Der Verein „Pro Ahlen“ und die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ahlen (WFG) wollen zum Advent einen leuchtenden Mittelweg beschreiten, um beiden Seiten Rechnung zu tragen.

„In der dunklen Jahreszeit und in dieser schwierigen Zeit sehnen sich die Menschen nach Tradition und Licht“, heißt es in einem Schreiben, das WFG-Geschäftsführer Stefan Deimann und „Pro-Ahlen“-Vorsitzender Timm Ostendorf unter dem Titel „Gemeinsam Licht spenden“ gemeinsam verfasst und an potenzielle Sponsoren der Weihnachtsbeleuchtung versendet haben. Darin teilen sie mit, dass die Stadt Ahlen auch im kommenden Advent wieder strahlen soll. Allerdings mit bewussten Einschränkungen: „Aufgrund der Energiekrise werden die Einschaltzeiten um ca. 50 Prozent reduziert.“

Ab 250 Euro ein Platz auf der Werbetafel

Die Tannen und Sterne, die in der Innenstadt und auf dem Marktplatz installiert werden, sind bereits seit Jahren ein Produkt aus Spenden. Finanziert werden damit jedes Jahr die Deckung der Stromkosten, die Installation und der Erhalt der vorhandenen Beleuchtungsteile

Ab einem Beitrag von 250 Euro haben Spender die Möglichkeit, sich namentlich oder mit eigenem Logo auf einer Werbetafel zu präsentieren. Über eine Resonanz lässt sich wenige Tage nach dem Versenden des Aufrufs noch nichts sagen, aber die Protagonisten gehen fest davon aus, das Ziel auch in diesem Jahr zu erreichen.

Im Vorjahr leuchteten allein auf dem Marktplatz 17.460 LEDs am zehn Meter hohen Weihnachtsbaum, an den 15 Kugeln und an den zwölf Lichtervorhängen. Insgesamt kamen bei der Beleuchtung 41.460 LEDs sowie 3438 Leuchtmittel zum Einsatz. Eingeschaltet wird die Weihnachtsbeleuchtung zum ersten Mal am 25. November – also pünktlich vor dem ersten Advent.