Einschränkungen im Busverkehr

Am Wochenende kommt es zu Einschränkungen im Linienbusverkehr, wie die Verkehrsgesellschaft Breitenbach mitteilt. „Wie viele andere Verkehrsunternehmen auch“, heißt es von der Fahrdienstleitung in Hamm, „haben wir einen erhöhten Krankenstand zu verzeichnen. Un­ser oberstes Ziel war es, Fahrtausfälle unter der Woche zu vermeiden. In Folge dessen steht jedoch am Wochenende nicht ausreichend Fahrpersonal zur Verfügung.“

Zwei-Stunden-Takt

Es komme daher zu folgenden Einschränkungen, die Ahlen und den Kreis Warendorf betreffen: Am Samstag (12. Februar) wird das Fahrtenangebot auf den Linien R 37 (Hamm – Dolberg – Beckum), R 38 (Beckum – Ahlen) und R 54 (Ahlen – Walstedde – Drensteinfurt) im Zwei-Stunden-Takt durchgeführt. Am morgigen Sonntag (13. Februar) fallen auf den Linien R 37 (Hamm - Dolberg - Beckum) und R 38 (Beckum - Ahlen) alle Fahrten aus. Alle nicht aufgeführten Linien fahren ohne Einschränkungen. Die genauen Fahrpläne sind im Internet unter vgbreitenbach.de ersichtlich.