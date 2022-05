Eldorado für Leckerschmecker

Erfrischende bunte Cocktails, chillige Musik, kulinarische Köstlichkeiten für jeden Geschmack und natürlich das lange sehnlich vermisste Treffen mit Freunden und Bekannten in entspannter Atmosphäre: Das „Street Food & Music Festival“ verwandelte den Marktplatz am Wochenende für drei Tage zu einem Eldorado für alle, die gerne lecker essen und mal was Neues ausprobieren. Vor allem am Samstag war der Markt rappelvoll, bestes Open-Air-Wetter sorgte dafür, dass das Festival zum Publikumsmagnet wurde.

Zufriedene Foodtruck-Inhaber

Dementsprechend zufrieden zeigten sich die Foodtruck-Inhaber am Sonntagnachmittag, als der Familientag mit Hüpfburg und Kinderschminken noch einmal Groß und Klein begeisterte. „Das war hier ein sehr gutes Publikum“, befand etwa Maher Musa, bei dem die authentisch mexikanischen Tacos reihenweise über die Ladentheke gingen: mexikanisches Flair mitten im Münsterland.

Vegetarisches und veganes Essen gab es bei Martin Wolters und Wiebke Onnen. Foto: Martin Feldhaus

Ein positives Fazit zogen auch Wiebke Onnen und Martin Wolters, die mit ihrem „Soultruck“ aus Buchholz an der Aller in Niedersachsen angereist waren und mit vegetarischen und veganen Speisen überzeugen wollten. „Wir waren total begeistert und wollen gerne wiederkommen“, sagten sie, während sie nebenbei Gemüsesticks schneiden und Fladenbrote frisch zubereiten. Der Renner beim „Futter für die Seele“ am Wochenende: „Eine Fladenrolle mit gegrilltem Gemüse, Humus und Tomatensalsa“, berichtete das Duo, was bei den Ahlenerinnen und Ahlenern am besten angekommen sei.

Schlemmen mit der ganzen Familie war angesagt. Foto: Martin Feldhaus

Die Gäste nutzen die Gelegenheit, mal über den kulinarischen Tellerrand zu schauen: So stand unter anderem auch indisches Essen hoch im Kurs. „Indisches Essen gibt es hier ja noch nicht“, genoss Christian Szontkowski am Sonntagmittag eine Portion Tandoori-Chicken, allerdings mit reduziertem Schärfegrad.

Insgesamt also kein Wunder, dass Carlo Pinnschmidt, bei der WFG zuständig fürs Stadtmarketing, mit dem Streetfood-Neustart auf dem Marktplatz sehr zufrieden war: „Die Leute waren gut drauf und die Stimmung super“, resümierte er angesichts eines fast durchgehend sehr gut gefüllten Marktplatzes.

André George (l.) überzeugte am Sonntag unter anderem mit Roots-Reggae. Foto: Martin Feldhaus

Für kommende Auflagen erhoffe er sich allerdings noch ein paar Stände mehr und damit ein noch breiteres kulinarisches Angebot. „Solche Formate müssen erst wieder anlaufen“, so Pinnschmidt mit Blick auf die Corona-Zwangspause, die dafür gesorgt habe, dass einige Anbieter gar nicht mehr am Markt seien.