Elektro-Jazz als magisches Erlebnis

Nein, die Abendgesellschaft auf dem Büz-Parkplatz folgte am Samstagabend der Einladung zum Tanzen, die Martin Furmann eher beiläufig aussprach, mit wenigen Ausnahmen nicht. Dabei war die Botschaft der Rhythmen von „Bassmati“, sich ihnen hinzugeben, nicht zu überhören.

Das Trio, bestehend aus Martin Furmann (Bass, Synthesizer, Keyboard, Loops), Christian Kappe (Trompete) und Hendrik Lensing (Schlagzeug), nahm die 50 Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf eine Reise, die bis in die 1990er Jahre in die Anfänge des Elektro-Jazz, der wahlweise als Nu-Jazz oder Future Jazz bezeichnet wird, reichte.

Hommage an Eric Truffaz

Eric Truffaz ist einer der bekanntesten Vertreter dieser Stilrichtung, der in seinen Werken Hip-Hop, Rock‘n‘Roll, Tanzmusik und Elemente klassischer elektronischer Musik gemischt hat. Seinem Stück „La vie continue“ (Das Leben geht weiter) widmeten die Musiker eine Coverversion als Hommage.

Die meisten Stücke trugen aber die Handschrift Martin Furmanns und gaben seinen Kollegen Kappe und Lensing reichlich Gelegenheit zu improvisieren. Christian Kappe lotete auf seinem Instrument die volle Bandbreite des Tonspektrums aus, agierte und reagierte auf Klangcollagen Furmanns und Schlagzeug-Kaskaden Lensings, der die Sticks tanzen ließ. Das Publikum ließ sich vom mitreißenden Soundmix, aus dem die Trompete mit ihrer Klangvielfalt immer wieder herausstach, anstecken.

Christian Kappe Foto: Martin Janzik

Nach der Pause nahm das Konzert noch einmal an Fahrt auf und begeisterte mit Loops und Samples die Besucher. Martin Furmann ließ das Publikum an seiner Freude teilhaben, mit der großen Klangbandbreite des Synthesizers zu spielen, so wie Lensing immer wieder zu spektakulären und gefeierten Soli ansetzte. In dieser Fusion wirkte die Trompete Kappes nicht selten wie der erhabene Ruhepol.

Hendrik Lensing Foto: Martin Janzik

Mit der untergehenden Sonne, den Lichtern und dem Aufzug des nächtlichen Himmels verwandelte sich der Platz mit der Open-Air-Bühne immer mehr in einen magischen Ort, der jeden Konzertabend zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lässt.

Selbstredend, dass sich „Bassmati“, die erstmals seit 2020 wieder in dieser Formation zusammenspielten, nicht ohne Zugabe verabschieden konnten.