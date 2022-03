Eltern wollen vors Rathaus ziehen

Gegen die aus ihrer Sicht überhöhten Beiträge für Kindertagesstätten und den Offenen Ganztag in den Schulen in Ahlen wollen Eltern am kommenden Dienstag (22. März) um 16.30 Uhr auf dem Rathausvorplatz demonstrieren, bevor um 17 Uhr der Stadtrat in der Stadthalle zusammentritt.

Darauf warten, dass die (Kommunal-)Politik es schon regeln wird? Für einige Ahlener Eltern ist das beim Dauerthema der Beiträge für Kindertagesstätten und den Offenen Ganztag in den Schulen keine Option mehr. Gemeinsam wollen sie jetzt ein öffentlichkeitswirksames Zeichen setzen und am kommenden Dienstag (22. März) um 16.30 Uhr auf dem Rathausvorplatz für eine Reduzierung der Elternbeiträge demonstrieren.

„Frühkindliche Bildung fängt in der Kita an und darf kein Luxus sein“, betont Organisatorin Melanie Cicek. Sie startete jüngst eine Online-Petition für die Abschaffung der Beiträge, die innerhalb weniger Tage fast 1000 Unterstützer fand. Sie plädiert dafür, die Betreuung zukünftig ausschließlich über Steuereinnahmen zu finanzieren. „Bildung ist eine gesellschaftliche Aufgabe, von der jeder einzelne Mensch und die Gesellschaft profitiert“, unterstreicht die zweifache Mutter.

„Wo setzt die Stadt Ahlen ihre Prioritäten?“ adressiert sie eine Frage an die Fraktionen im Stadtrat, die auch andere Eltern beschäftigt, welche bereits im Vorfeld ihre Unterstützung für die geplante Demonstration signalisieren. Sie richten ihren Blick vor allem auf die Nachbarstadt Hamm, deren Oberbürgermeister Marc Herter die Elternbeiträge bereits stark absenkte und das erklärte Ziel verfolgt, die Lippestadt zur familienfreundlichsten Großstadt Deutschlands zu machen (wir berichteten).

„ »Ahlen ist leider nicht familienfreundlich.« “ Isabelle Zimmermann

„So eine Reduzierung hätte mich wirklich enorm entlastet“, sagt etwa Nicole Wonnemann, die als alleinerziehende Mutter in der ambulanten Pflege arbeitet. Da ihr Sohn mittlerweile im landesweit eingeführten zweiten beitragsfreien Kindergartenjahr vor dem Schulbeginn ist, zahlt sie zwar derzeit keine Beiträge, erinnert sich aber noch gut an die Kosten für eine U2-Betreuung im Umfang von 45 Wochenstunden plus Randzeitenpauschale. „Das war schon ein großer Batzen meines Gehalts“, blickt sie zurück und hofft zugleich darauf, dass die Stadt Ahlen sie künftig bei den OGS-Beiträgen entlastet.

Wie viel muss ich zukünftig für die Betreuung meines Kindes zahlen? Als sich Isabelle Zimmermann, die zurzeit noch in Elternzeit ist, mit dieser Frage auseinandersetzte, folgte ein Schock. „Ich bin fast hinten rüber gefallen, als ich mir die Tabelle angeschaut habe“, sagt sie. Aus der Höhe der Elternbeiträge zieht sie einen klaren Schluss: „Ahlen ist leider nicht familienfreundlich.“

Lohnt es sich bei der Beitragshöhe überhaupt noch zu arbeiten? Diese Frage wirft Stefanie Döring auf. „Es kann nicht sein, dass man sich entscheiden muss, ob man lieber zu Hause bleibt oder vor allem für die Elternbeiträge und die Benzinkosten arbeiten geht“, findet sie. Ergänzend betont auch sie, dass frühkindliche Bildung generell kostenlos sein solle. Und die fände eben bereits in den Kindertagesstätten statt, wo es verschiedene Angebote gäbe und soziale Kompetenzen gefördert würden.

„ »Wir wollen zeigen, dass wir eine Stimme haben.« “ Miriam Oetterer

Für die Demonstration am kommenden Dienstag hoffen Melanie Cicek und ihre Mitstreiterinnen auf eine große Resonanz und breite Unterstützung durch die gesamte Stadtgesellschaft. „Unterstützen Sie uns für Ihre Enkel und Urenkel“, richtet Miriam Oetterer auch einen Appell an die älteren Ahlener. Jeder, dem frühkindliche Bildung am Herzen liege, sei bei der Kundgebung willkommen. „Wir wollen zeigen, dass wir eine Stimme haben“, so Miriam Oetterer.

Zustimmung zum Anliegen der Initiatorinnen signalisiert SPD-Ratsmitglied und Landtagskandidat Frederik Werning. „Wenn Eltern überlegen, ob und wie lange sie einen Betreuungsplatz für ihr Kind in Anspruch nehmen, darf nicht der erste Gedanke zu den Beiträgen führen“, ist er überzeugt. Deshalb sei es verständlich und richtig, dass die Eltern auch in Ahlen ihren Unmut über die Beitragspflicht nach außen tragen. Der Sozialdemokrat will sich im Rahmen der De­monstration mit einer Rede an die Teilnehmenden richten. Zudem sind weitere Wortbeiträge geplant.