Elternbeiträge fressen Gehalt auf

Nicht zum ersten Mal richten Elternvertreter einen Appell an die Kommunalpolitik, die Kitagebühren in Ahlen zu senken. Diese seien im Vergleich zu anderen Städten wie Hamm so hoch, dass sie für Mütter nach der Elternzeit ein Hemmnis für den beruflichen Wiedereinstieg darstellten.

Die Elternzeit neigt sich dem Ende zu, der berufliche Wiedereinstieg steht an. Können junge Eltern einen der heiß begehrten Betreuungsplätze ergattern, gilt der nächste Blick oft unweigerlich der Höhe der Kita-Gebühren in Ahlen – für viele verbunden mit einem Schock: „Lohnt sich das überhaupt noch?“ Eine Frage, die sich dann oft vor allem Mütter stellen, die zunächst in Teilzeit arbeiten wollen und einen erheblichen Teil ihres Gehaltes gleich an die Stadtkasse durchreichen können.