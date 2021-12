Emily nimmt am Kreisentscheid teil

Vorlesewettbewerb am Städtischen Gymnasium

Angespannte Ruhe, nur eine Stimme ist über die Lautsprecher der Aula zu hören, in der alle Schülerinnen und Schüler der Klasse sechs konzentriert sitzen, und anschließend brandet tosender Beifall auf – das sind Eindrücke des Vorlesewettbewerbs 2021. Wie jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit fand das Finale des Schulentscheids des Städtischen Gymnasiums in der Aula statt.

Das Publikum hörte den Klassensiegerinnen und -siegern dabei nicht nur aufmerksam zu, sondern applaudierte ihnen ebenso enthusiastisch, nachdem sie ihren eingeübten Beitrag von etwa drei Minuten vorgetragen hatten.

Klasseninterne Entscheidungen

Die sechs Mädchen und Jungen hatten sich im Vorfeld in den klasseninternen Entscheiden durchgesetzt und durften nun ihr Können nicht nur vor dem Publikum, sondern auch vor der fünfköpfigen Jury unter Beweis stellen, die aus Lehrerinnen und Mitarbeitenden des Städtischen Gymnasiums sowie der Stadtbücherei Ahlen bestand.

Emily Stachowiak (6c, vorne r.) setzte sich gegen ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter durch. Foto: Städtisches Gymnasium

Nervosität war den Mädchen und Jungen trotzdem kaum anzumerken, als sie ihre abwechslungsreichen Texte vortrugen. Vom Krimi bis hin zu Büchern über Pferde und Freundschaft wurde dem Publikum eine breite Auswahl geboten, bei der bestimmt der ein oder andere Lesetipp gegeben werden konnte.

Alle sechs waren sehr sicher und ausdrucksstark beim Vorlesen, so dass die Siegerehrung denkbar knapp ausfiel, weil das Niveau durchgehend hoch war. Hauchdünn hat sich am Ende aber dann Emily Louisa Stachowiak aus der 6c durchsetzen können, die aus „Penny Pepper – Diebesjagd in London“ vorlas.

Alle sechs Teilnehmenden wurden natürlich für ihren Erfolg und ihren Einsatz von Deutschlehrerin Sabrina Eberhardt mit einem Schokoladengeschenk belohnt. Emily wird das Städtische Gymnasium im kommenden Jahr bei dem Kreisentscheid vertreten, der dieses Mal digital stattfindet.