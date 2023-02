Die „Voices of Joy“ sind lange nicht mehr vor großem Publikum aufgetreten. Ihr Konzert in St. Lambertus am Sonntag zeigte aber: Sie haben nichts verlernt.

Voices of Joy gaben ein Konzert in der St.-Lambertus-Kirche.

Nach langer coronabedingter Pause präsentierte der Gospelchor „Voices of Joy“ am Sonntagnachmittag sein erstes Konzert. Schon weit vor Beginn gab es keinen Parkplatz und in der Kirche keine Sitzplätze mehr.

Die Erwartungen der Besucherinnen und Besucher wurden nicht enttäuscht: Die mehr als 30 Sängerinnen und Sänger begeisterten mit einem bunten Mix aus der Welt des Gospels, mit afrikanischen Gospels, Spirituals und Modern Gospels. Chor-Vorsitzende Christiane Britt gab den Besuchern zudem zu jedem Lied Hintergrundinformationen.

Das „Family and friends“ - Konzert stand unter dem Motto „Make us One“, was frei übersetzt „Führe uns zusammen“ heißt. Gerade in der heutigen Zeit, in der Kriege die Welt beherrschen, komme diesem Motto eine starke Bedeutung zu, sagte die Vorsitzende und begrüßte neben den Gästen den neuen musikalischen Chorleiter Simon Biffart und Jonas West am E-Piano.

Die Sängerinnen und Sänger zeigten eindrucksvoll, dass sie trotz der langen Probenpause nichts verlernt haben. Mit großer Empathie und Stimmgewalt interpretierten sie die Gospelsongs ausdrucksstark.

Let us swing

Der Aufforderung „Let us swing“ kamen die Besucher mehr als einmal nach, klatschten und tanzten begeistert mit. Der Funke sprang von der ersten Minute an über und bei den gefühlvollen Balladen war die instrumentale Begleitung Balsam für die Seele.

Beim „Amen“ sang das Publikum mit Unterstützung des Projektchors je nach Stimmlage Sopran, Alt, Tenor und Bass, während die Sängerinnen und Sänger das Publikum zum Klatschen und Singen in Bewegung brachten.

Chorleiter Simon Biffart wurde unterstützt von Jonas West am E-Piano. Foto: Angelika Knöpker

Auch das „Halleluja“ von Leonard Cohen wusste der Chor geschickt unter Einbeziehung des Publikums zu interpretieren. Beim Gospel-Medley kochte die Stimmung fast über. Aus dem Musical „Amazing Grace“ brachte der Chor so bekannte Stücke wie „Down By The Riverside“, „Highway To Heaven“ und mehr zu Gehör. Dieser Teil des Programms kam so gut an, dass er als Zugabe zum Schluss des Konzerts wiederholt wurde. Christiane Britt und Rainer Dickjürgens vom Vorstand bedankten sich bei den Musikern, aber auch bei den Sängerinnen und Sängern mit einem Präsent. Jetzt können sie gut gerüstet dem Benefizkonzert anlässlich des 25-jährigen Chorjubiläums im Herbst entgegensehen.

Konstantin Wecker zitiert

Die Chorvorsitzende zitierte abschließend aus einem Lied von Konstantin Wecker die Strophe „Aus euren Liedern klingt, was hier verpönt, verboten scheint: Ihr singt von Schönheit und ihr fleht zu Gott. Und ihr bewegt euch immer so wie's in euch lacht und weint. Entführt uns doch ein Stück aus unserm kalten Trott.“

„Wenn es uns heute Abend gelungen ist, Sie mit diesem Konzert für kurze Zeit aus dem Alltag zu entführen, dann haben wir unser Ziel erreicht“, sagte sie und lud alle Interessierten zu den Proben ein, die jeden Montag von 19 bis 20.30 Uhr im Pfarrheim an der Combrinkstraße stattfinden.