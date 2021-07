Endlich den Kulturdurst stillen

„Wir hatten uns diesen Termin mit Musik sofort in den Kalender eingetragen“: Die Vorfreude auf den musikalischen Sommerabend in der Friedenskirche stand den Gästen schon vor Beginn ins Gesicht geschrieben. Wegen des Regens am Dienstag konnte die Veranstaltung zum Bedauern von Pfarrer Manfred Böning und der Mitwirkenden nicht im Garten stattfinden, Mitarbeitende und Musiker mussten spontan umorganisieren. Das Publikum ertrug die Einschränkungen aufgrund der Hygiene-Bedingungen gelassen, zumal auch drinnen, in der Friedenskirche, die Freude der Musizierenden deutlich zu spüren war.

Große Vielfalt aufeinander abgestimmt

Hendrik Stahl, Kirchenmusiker in der Evangelischen Kirchengemeinde Sendenhorst mit Vorhelm, hatte eine große Vielfalt musikalischer Darbietungen organisiert und aufeinander abgestimmt. So begann das Programm mit dem Flöten-Ensemble Adelore, Sabine Ahlers, Josef Demming, Theodor Lohölter und Hannelore Rehsöft. Sie brachten mit verschiedenen Musikstücken wie Feenkönigin von Henry Purcell und Fluturas (Schmetterlinge) von Cesar Bresgen sommerliche Leichtigkeit zu Gehör.

Im Anschluss bot Johanna Patz am E-Piano ein Potpourri an Udo-Jürgens-Liedern, Evergreens wie „Griechischer Wein“, „Mit 66 Jahren“ oder „Ich war noch niemals in New York“ luden zum Mitsingen und Klatschen ein. In der Pause genossen die über 60 Gäste die Bewirtung mit Getränken durch die ehrenamtlichen Helferinnen.

Adelore mit Theodor Lohölter, Sabine Ahlers, Hannelore Rehsöft und Josef Demming. Foto: privat

Als dritter Höhepunkt an diesem Abend präsentierte eine Band, die sich wegen Krankheitsausfall erst vor 14 Tagen gründen konnte, Rock, Pop und Folk-Musik. Julia Schmedding (Gesang), Henning Brandherm (Gesang und Gitarre), David Hönig (Percussion) und Hendrik Stahl (Piano) ließen unterschiedliche Stilrichtungen von Bob Dylan über Peter Maffay, Norma Jones, Lady Gaga bis hin zu einer irischen Ballade erklingen. Zum Abschluss des Abends entließ Adelore die Besucher mit dem musikalischen Abendsegen von Humperdinck. „Wie schön, wieder einmal Livemusik zu hören, so vielfältig und ansprechend“, fasste Pfarrerin Ute Böning den Dank an die Mitwirkenden zusammen „das ist in dieser Zeit schon etwas Besonderes.“ Das Publikum dankte den Musikern mit anhaltendem Beifall.