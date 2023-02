Energiegeladene Kreise treffen Markenkern

Stadtwerke Ahlen in neuer Optik

Kreise statt Quadrate: Ihrer strategischen Ausrichtung lassen die Stadtwerke Ahlen zum Einstieg in ihr 125. Unternehmensjahr ein neues Logo folgen. „Gas, Wasser und Wärme sind austauschbar geworden. Dass wir uns engagieren, macht uns einmalig“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Dr. Alfred Kruse am Montag bei der Präsentation. Das werde jetzt auch nach außen hin getragen. Mit energiegeladenen, bunten Kreisen.

Orange, Ahlen-rot und grün sind die neuen Farben, die das Logo der Stadtwerke Ahlen künftig kreisrund prägen. Sie stehen für die drei „V“, die den Unternehmenskern ausmachen: verbinden, versorgen und vorausdenken. „Als Stadtwerke sind wir ein Teil von Ahlen, mitten im Leben der Menschen. Wir versorgen zuverlässig mit Energie und Trinkwasser, unsere Leistungen verbinden sie und wir gestalten vorausschauend gemeinsam mit der Stadt die Energiezukunft vor Ort“, betont Kruse. Das weiterentwickelte Corporate Design gelte auch für die Bäder- und Netzgesellschaft.

„ Nicht abgedeckt sind damit unsere Werte, unsere Leistungen und das positive Miteinander. “ Dr. Alfred Kruse, Geschäftsführer

Warum das Markenrelaunch? „Unser bisheriges Logo steht für Stadtwerke, Netzgesellschaft und Bädergesellschaft“, erklärt der Geschäftsführer. „Nicht abgedeckt sind damit unsere Werte, unsere Leistungen und das positive Miteinander.“

Dieses Logo, das noch vor der Zentrale an der Industreistraße steht, hat ausgedient. Foto: Ulrich Gösmann

Aufsichtsratsvorsitzender Peter Lehmann ergänzt: „Die Stadtwerke geben mit ihrer neuen Bildmarke dieser Aufgabe und Verpflichtung ein Gesicht.“ Heute schon an morgen denken und die Zukunft zu planen sei wichtig zum Erhalt einer hohen Lebensqualität, der sich die Stadtwerke verpflichtet sehen. Die Energiekrise habe in den vergangenen Monaten in aller Deutlichkeit gezeigt, wie wichtig es sei, dieses kommunale Versorgungsunternehmen vor Ort zu haben. „Die Stadtwerke Ahlen sorgen für Stabilität. Wir sind hervorragend durch diese Krise gegangen. Das haben nicht alle geschafft.“ Das Unternehmen habe einmal mehr bewiesen, für Ahlen da zu sein.

Sinnbild für die Zusammenhalt

Dr. Alfred Kruse blickt in die Zukunft: „Nachhaltig die Energiewende vor Ort zu organisieren und mit allen Akteuren umzusetzen, ist uns großes Anliegen, das wir mit viel Elan und Know-how anpacken.“ Die Energiezukunft zu gestalten, sei Voraussetzung für eine nachhaltige und langfristig hohe Versorgungssicherheit. Peter Lehmann resümiert: „Das Leitungsnetz der Stadtwerke verbindet in Ahlen alle Menschen. Für mich sind die Kreise deshalb auch ein Sinnbild für den Zusammenhalt in der Stadt und gleichzeitig auch für die große Bürgernähe und Kundenorientierung.“

240 Bürger am Telefon befragt

Mit dem neuen Logo hatten sich die Stadtwerke im vergangenen Sommer ins Stadtfest-Treiben gemischt, ohne sich als Absender zu nennen. Kreise und Schlagworte konfrontierten Besucher auf Transparenten am Alten Rathaus. „Wir wollten neugierig machen“, lässt Kruse wissen. Neugierig zeigten sich auch die Stadtwerke in einer Telefonumfrage unter 240 repräsentativ ausgewählten Bürgern. Von ihnen wollte das Unternehmen wissen: „Wo nehmen Sie die Stadtwerke wahr? Wie? Welche Erwartungen haben Sie an uns?“ nennt Kruse auszugsweise.

Flaggen, Fahrzeuge, Monteurjacken, Briefpapier und mehr werden jetzt nach und nach umgestellt. Doch das sei erst der Anfang in einem Jubiläumsjahr, dem im September eine große Festveranstaltung in der Stadthalle folgen werde, kündigt der Geschäftsführer bereits an.